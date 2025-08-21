Google'dan yapay zeka için nükleer enerji anlaşması

Google, Tennessee Vadisi Otoritesi (TVA) ve Kairos Power, 2030 yılına kadar Orak Ridge bölgesinde yeni bir nükleer santral kurmak üzere anlaştı. Yeni nesil santralden üretilecek enerji, Google'ın Tennessee ve Alabama'daki veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılayacak.

50 MEGAVATA KADAR ELEKTRİK SATIN ALACAK

Anlaşma kapsamında TVA'nın Kairos'un Hermes 2 reaktöründen 50 megavata kadar elektrik satın alacağı, buradan elde edilecek elektriğin Google'ın Tennessee ve Alabama'daki veri merkezlerini besleyeceği belirtildi. Ayrıca TVA, ABD'de gelişmiş bir nükleer santralle satın alma anlaşması imzalayan ilk kamu hizmeti kuruluşu olacak.

Google ve Kairos’un Hermes 2 santralinin inşa sürecine ilişkin finansal riskleri üstleneceği, TVA’nın ise enerji satın alımı yoluyla işletme aşamasında tesise gelir garantisi sağlayacağı ifade edildi. Böylece tüketicilerin ilk kurulum maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağı vurgulandı. TVA, Hermes 2 reaktöründen alınacak elektriğin fiyatını açıklamazken, Kairos Power da kurulacak santralin tahmini maliyetini paylaşmadı.

Kairos'un Hermes 2 projesi için Kasım 2024'te ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan inşaat izni aldığı, faaliyet lisansı başvurusunun ise santral devreye alınmadan önce yapılacağı belirtildi.

TVA CEO'su Don Moul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, varılan anlaşmanın hem tüketiciler hem de üreticiler açısından avantajlı olduğunu belirterek, "Bu model, tüketiciyi ilk maliyet yükünden korurken, inovatif şirketlerin teknolojilerini pazara sunmasını sağlıyor" dedi.

Google Küresel Veri Merkezleri Enerji Sorumlusu Amanda Peterson Corio da amaçlarının daha büyük enerji yatırımlarının önünü açmak olduğunu belirterek, "Özellikle ticarileşmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bunu adım adım daha büyük bir projeye nasıl dönüştürebileceğimizi görmek istiyoruz. Hermes 2 projesinin yaptığı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN 75 MEGAVATA ÇIKMASI PLANLANIYOR

Kairos CEO'su Mike Laufer ise geleneksel reaktörlerin aksine soğutucu olarak "sıvı tuz" kullanan Hermes 2 reaktörünün hem güvenlik hem de maliyet avantajı sağladığına vurgu yaptı. Kairos Power'ın Hermes 2 ile standart bir reaktör tasarımı elde ederek ileride daha düşük maliyetle seri kurulum yapmayı hedeflediğini aktaran Laufer, "Çok uzak olmayan bir gelecekte birden fazla reaktörü seri halde, son derece düşük maliyetli bir şekilde devreye alarak uygun fiyatlarla elektrik sağlayabilecek konuma geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hermes 2 reaktörünün ticari ölçekte devreye alındığında üretimini 75 megavata çıkaracağını kaydeden Laufer, Kairos Power ve Google'ın gelecekte kurulacak santrallerin yerleri için seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.