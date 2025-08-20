Uzayda yapay zeka doktor dönemi başlıyor: Google ve NASA'dan çığır açan proje

Gelecekte planlanan Ay ve Mars görevlerinde, astronotların Dünya'daki doktorlarından kilometrelerce uzakta olacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, hastalık gibi durumlar uzaydakiler için en büyük risklerden biriydi. Teknoloji ve bilim dünyasının iki devi olan Google ve NASA, söz konusu soruna çözüm bulmak için güçlerini birleştirdi.

EKİPLERE ANLIK YARDIM SAĞLAYACAK

Google'ın blog yazısına göre, "Mürettebat Sağlık Görevlisi Dijital Asistanı" adlı yapay zeka destekli sistem, uzay görevleri sırasında astronotlara ve Dünya'daki tıbbi ekiplere, "semptomları gerçek zamanlı olarak teşhis ve tedavi etme" konusunda yardımcı olacak.

Aynı zamanda, uzay tıbbı konusunda uzmanlaşmış doktorlara da destek olacak olan yapay zeka, karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için insan hekimlere veri ve tahmine dayalı analizler sunacak. Konsept projesinin ilk testleri, sistemin rapor edilen semptomlara dayanarak "güvenilir teşhisler" koyabildiğini gösterdi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Geliştirilen dijital asistan, astronotların Dünya'daki ekiplerle sınırlı iletişim kurdukları durumlarda, ayrıntılı teşhis ve tedavi seçenekleri sunacak. Google, "NASA'nın uzaya daha derinlemesine girmesiyle bu durumun giderek daha önemli hale geldiğini" söyledi.

NASA, 1960'lardaki Apollo programından bu yana insanları yeniden Ay'a götürecek olan Artemis II ve Artemis III misyonlarına hazırlanıyor. Söz konusu görevler ise ABD'nin en erken 2030'larda planladığı ilk Mars görevlerinin bir yol haritası niteliğinde.

Halihazırda NASA astronotları, kalp masajı (CPR), ilk yardım ve tıbbi kit kullanımı gibi konularda genel tıbbi eğitim alıyor. Ayrıca uzayda karbon dioksit maruziyeti ve dekompresyon hastalığı gibi uzaya özgü rahatsızlıklar hakkında da bilgi ediniyorlar.

Google, yenilikçi sistemin sadece uzay araştırmalarını desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda "en uzak ve en zorlu ortamlarda temel bakım hizmetlerini sağlamak için yapay zekanın sınırlarını zorladığını" belirtiyor.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kapsamlı bir ecza dolabına ve tıbbi ekipmanlara erişebiliyorlar. Ancak gezegenler arası görevler için yeterli değil. Olası acil durumlarda Dünya'ya dönüş imkanı da mümkün olmayacağı için Google'ın geliştirdiği yapay zeka destekli doktor, astronotların hayatını kurtarabilecek kritik bir rol üstlenecek.