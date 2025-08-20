Samsung Galaxy S26 Ultra, sıra dışı bir ekran teknolojisiyle gelecek

Teknoloji devi Samsung'un 2026'nın başlarında tanıtacağı beklenen Galaxy S26 Ultra modelinin teknik özelliklerine dair yeni iddialar ortaya çıktı. Her ne kadar batarya tarafında bir yenilik yapılmayacağı iddiası eleştirilse de şirket, Flex Magic Pixel adı verilen sıra dışı bir teknolojiyle kullanıcı mahremiyetini en üst seviyeye taşıyacak.

WCCFTech'in haberine göre, direkt olarak ekranın içine entegre edilmiş bir şekilde gelen yapay zeka destekli sistem, piksel açısını otomatik olarak daraltarak hassas bilgilerin yan taraftan bakıldığında görülmemesini sağlayacak.

CASUS GÖZLERE SON!

Flex Magic Pixel adı verilen teknoloji, ilk kez 2024 yılında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmişti. Çalışma mantığı itibarıyla yapay zekayı kullanarak OLED panellerdeki pikselleri akıllıca kontrol ediyor ve ekranın izleme açısını dinamik olarak ayarlayabiliyor.

Böylece kullanıcı hassas bir program (örneğin bankacılık uygulaması veya sosyal medya hesabı) açtığında, yapay zeka devreye girerek ekranın sadece doğrudan bakan kişi tarafından görülebilmesini sağlıyor. Bu özellik, gizlilik için ekrana film takma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Samsung'un yeni teknolojiyi hayata geçirmek için kullandığı bir diğer yenilik: CoE (Color Filter on Encapsulation) özelliği. Galaxy S26 Ultra, hem Flex Magic Pixel hem de CoE'yi bir araya getiren ilk telefon olacak. CoE, geleneksel OLED panellerdeki polarizörü renk filtresiyle değiştirerek hem ekran parlaklığını artırıyor hem de saf siyahlar elde edilmesini sağlıyor.

Flex Magic Pixel aktifken oluşabilecek olası ışık kaybını dengelemek için CoE teknolojisi hayati önem taşıyor. Özelliğin ileride Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 gibi katlanabilir modellere de gelmesi bekleniyor.