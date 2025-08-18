Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google'ın yapay zeka özetleri, yayıncıları ekmeğinden etti! Trafiklerde sert düşüş

Google'ın "Yapay Zeka Özetleri" özelliği, yayıncıların web sitelerine yönlendirme trafiğini düşürerek gelir kaybına neden oluyor. Digital Content Next'in anketine göre, Google Arama'dan gelen yıllık yönlendirme trafiği son sekiz haftada yüzde 10 azaldı.

Murat Makas
18.08.2025
16:27
18.08.2025
16:27

Teknoloji devlerinin dijital içerik üreticileri ile olan ilişkisi birkaç yıldır sürekli bir gerilim içinde. En son tartışma konusuysa 'ın sonuçlarına entegre ettiği "Yapay Zeka Özetleri" özelliği oldu. Gelen yeni veriler, kullanıcılara aradıkları bir soruya doğrudan cevap vermeyi hedefleyen sistemin yayıncıların iş modellerini ciddi şekilde sekteye uğrattığını gösteriyor.

Yayıncılar, kullanıcıların sitelerine yönlendirilmek yerine, Yapay Zeka Özetleri yüzünden arama sayfasında kaldığını ve bu nedenle trafik ve gelir kaybı yaşadıklarını belirtiyor.

Google'ın yapay zeka özetleri, yayıncıları ekmeğinden etti! Trafiklerde sert düşüş

GELİRLER VE TIKLAMALAR DÜŞÜŞTE

The New York Times, Bloomberg ve Fox News Digital gibi tanınmış yayın kuruluşlarını temsil eden kâr amacı gütmeyen bir grup olan Digital Content Next'in (DCN) yaptığı ankete göre, Google Arama'dan gelen yıllık yönlendirme trafiği, son sekiz haftada yüzde 10 oranında düştü.

En kötü etkilenen yayıncılar, tıklama oranlarında yüzde 25'e varan düşüşler bildirdi. Haber dışı markalar yüzde 14'lük bir düşüşle en büyük darbeyi alırken, haber markaları yüzde 7'lik gerilemeyle nispeten daha az etkilendiler.

Yapay Zeka Özetleri'nin yayıncılık sektörü için kötü haber olduğunu gösteren ilk işaret bu da değil. Geçen ay Pew Research Center'ın yaptığı bir araştırma da, YZ özetleriyle karşılaşan kullanıcıların yalnızca yüzde 8'inin bir bağlantıya tıkladığını, oysa geleneksel arama sonuçlarıyla karşılaşanların yüzde 15'inin bağlantıya tıkladığını ortaya koydu.

Google'ın yapay zeka özetleri, yayıncıları ekmeğinden etti! Trafiklerde sert düşüş

GOOGLE: TRAFİK AZALSA DA KALİTE ARTIYOR

Yayıncılar, Google'dan yapay zeka özetlerindeki tıklama oranları hakkında denetlenebilir veriler paylaşmasını, içeriklerinin yapay zeka tarafından kullanılmasını engelleme seçeneği sunmasını ve adil lisans anlaşmaları yapmasını talep ediyor. Diğer yandan DCN, özelliğin daha az kaynak, zayıf gazetecilik ve daha az bilgi sahibi bir topluma yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Google ise tam tersini düşünüyor. Google Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, toplam organik tıklama hacminin yıldan yıla nispeten stabil olduğunu öne sürdü. Reid, "Ortalama tıklama kalitesi arttı ve aslında bir yıl öncesine göre web sitelerine biraz daha fazla 'kaliteli tıklama' gönderiyoruz" dedi.

Google'ın yapay zeka özetleri, yayıncıları ekmeğinden etti! Trafiklerde sert düşüş

"Kaliteli tıklama" tanımını ise, kullanıcıların hızlıca geri dönmediği, web sitesine ilgi duyduğunu gösteren tıklamalar olarak açıklayan Reid ayrıca, Pew ve DCN gibi raporların "sıklıkla kusurlu metodolojilere, münferit örneklere veya yapay zeka özelliklerinin yayınlanmasından önce meydana gelen trafik değişikliklerine dayandığını" belirtti.

Şu anda yapay zeka özetlerini tamamen kapatmanın herhangi bir yolu bulunmuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yapay Zeka Özetleri, yayıncıların gelirlerini nasıl etkiliyor?
Yapay Zeka Özetleri, kullanıcıların arama sonuçlarında sorularına doğrudan cevap alabilmesini sağlıyor. Bu sebeple insanlar, ilgili web sitelerine gitmek yerine arama sayfasında kalarak tıklama yapmak istemiyorlar.
