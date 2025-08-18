Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu

Apple, iPhone 17 serisinin en uygun fiyatlı modeli olacak iPhone 17e'yi tanıtmaya hazırlanıyor. OLED ekran ve 48 Megapiksel kamera gibi dikkat çeken özelliklerle gelecek olan iPhone 17e, bütçe dostu bir seçenek arayanların ilgisini çekecek. İşte iPhone 17e'nin bilinen teknik özellikleri.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 14:39

dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden biri olan 'ın yeni lansmanları, bu yıl da tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi öncesinde, ailenin en uygun fiyatlı modeli olması planlanan iPhone 17e hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station, cihazın temel özelliklerini gözler önüne serdi.

IPHONE 17E'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere göre, iPhone 17e'nin 6.1 inçlik OLED bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ekranın, büyük ihtimalle iPhone 16'da kullanılan 60Hz düşük güç paneliyle aynı olması bekleniyor.

Cihazın Apple A19 yonga setinden güç alacağı ve Dynamic Island tasarımını koruyacağı iddia ediliyor. Kamera tarafında ise ön tarafta 3D yüz tanıma özellikli 12 Megapiksel sensör, arka tarafta ise 48 Megapiksel ana kamera bulunacağı söyleniyor. Tasarımda önemli değişiklikler beklenirken, cihazın en büyük kozu yine serinin en uygun fiyatlı iPhone'u olması olacak.

Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu

iPhone 16e

IPHONE 16E'NİN BAŞARISI, 17E İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

iPhone 17e'nin beklentisi, selefi iPhone 16e'nin elde ettiği büyük başarıya dayanıyor. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yapılan bir araştırma raporuna göre, yılın başlarında iPhone SE'nin yerini almak üzere piyasaya sürülen iPhone 16e, Apple'ın ürün yelpazesinde güçlü bir performans sergiledi.

Tek kameralı iPhone 16e, selefinden çok daha popüler olduğunu kanıtlayarak, hem SE kullanıcılarının talebini karşıladı hem de iPhone 15 ve 14 gibi eski modellere yönelen müşterileri kendi tarafına çekti. Haziran 2025 çeyreğinde iPhone 16e, ABD'deki tüm iPhone satışlarının yüzde 11'ini oluşturdu. Bir yıl önce aynı çeyrekte iPhone SE'nin payı yüzde 5 seviyesindeydi.

Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu

iPhone 16e

Merak edenler için iPhone 16e modelinin teknik özellikleri şu şekilde:

  • Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm
  • Ağırlık: 167 gram
  • Ekran: 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık, 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran
  • İşlemci: Apple A18 (4 Çekirdekli GPU)
  • RAM ve depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB depolama alanı
  • Arka kamera: Tek 48 Megapiksel arka kamera
  • Ön kamera: 12 Megapiksel selfie kamerası
  • İşletim sistemi: iOS 28 (en az 5 yıl güncelleme alması bekleniyor)
  • Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz
  • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 6, Face ID, Eylem Düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı
Apple, 18 yıllık düzeni bozuyor! iPhone 17 Air kamerasını görenler hayrete düştü

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17e işlemcisi ne olacak?
iPhone 17e, Apple'ın yeni A19 yonga setiyle güçlenecek.
iPhone 17e kamera özellikleri nasıl?
iPhone 17e, ön tarafta 12 Megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası ve arka tarafta 48 Megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak.
iPhone 17e ne zaman çıkacak?
Cihazın tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#sızıntı
#özellikler
#Teknoloji
#Iphone 17e
#Yeni Telefon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.