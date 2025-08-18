Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu

Teknoloji dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Apple'ın yeni iPhone lansmanları, bu yıl da tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi öncesinde, ailenin en uygun fiyatlı modeli olması planlanan iPhone 17e hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, cihazın temel özelliklerini gözler önüne serdi.
Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere göre, iPhone 17e'nin 6.1 inçlik OLED bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ekranın, büyük ihtimalle iPhone 16'da kullanılan 60Hz düşük güç paneliyle aynı olması bekleniyor.
Cihazın Apple A19 yonga setinden güç alacağı ve Dynamic Island tasarımını koruyacağı iddia ediliyor. Kamera tarafında ise ön tarafta 3D yüz tanıma özellikli 12 Megapiksel sensör, arka tarafta ise 48 Megapiksel ana kamera bulunacağı söyleniyor. Tasarımda önemli değişiklikler beklenirken, cihazın en büyük kozu yine serinin en uygun fiyatlı iPhone'u olması olacak.
iPhone 16e
iPhone 17e'nin beklentisi, selefi iPhone 16e'nin elde ettiği büyük başarıya dayanıyor. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yapılan bir araştırma raporuna göre, yılın başlarında iPhone SE'nin yerini almak üzere piyasaya sürülen iPhone 16e, Apple'ın ürün yelpazesinde güçlü bir performans sergiledi.
Tek kameralı iPhone 16e, selefinden çok daha popüler olduğunu kanıtlayarak, hem SE kullanıcılarının talebini karşıladı hem de iPhone 15 ve 14 gibi eski modellere yönelen müşterileri kendi tarafına çekti. Haziran 2025 çeyreğinde iPhone 16e, ABD'deki tüm iPhone satışlarının yüzde 11'ini oluşturdu. Bir yıl önce aynı çeyrekte iPhone SE'nin payı yüzde 5 seviyesindeydi.
Merak edenler için iPhone 16e modelinin teknik özellikleri şu şekilde: