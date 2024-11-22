Apple, 18 yıllık düzeni bozuyor! iPhone 17 Air kamerasını görenler hayrete düştü

22 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:09

Apple'ın yaklaşan iPhone 17 serisi, "iPhone 17 Air" modelinde merkezi bir kamera düzeniyle radikal bir tasarım değişikliğine gidiyor. Yeni tasarımda kamera, arka kapağın ortasına alınmış durumda. Görüntüler gerçek olursa Apple, ilk iPhone'un tanıtıldığı 2007 yılından bu yana ilk kez böyle bir tasarım kullanmış olacak.

Apple'ın iPhone akıllı telefonları, yaklaşan iPhone 17 serisi ile önemli bir tasarım değişikliğine uğrayabilir. Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, Apple'ın geleneksel köşe hizalı arka kamera modülünden kayda değer bir sapmaya işaret eden merkezi bir kamera kurulumu sunabileceğini gösteriyor.

KAMERA MERKEZE TAŞINDI

YouTube kanalı AppleTrack'in görüntüleriyle ortaya çıkan değişiklik, gelişmiş kamera işlevselliği de dahil olmak üzere iPhone 17 serisindeki diğer önemli güncellemelerin de ipuçlarını veriyor.

Tasarım yenilemesinden en büyük payı hiç şüphesiz iPhone 17 Air modeli alacak. Kaynağın paylaştığı görüntü, son iPhone'larda görülen dikey kamera düzeninden ayrılarak, yatay yönde merkeze yerleştirilmiş bir çift kamera düzenini gösteriyor. Diğer iPhone 17 modellerinin ise kamera düzenlerini korumaları bekleniyor.

İPHONE 17 AİR FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 17 Air'in tasarımı diğer modellerle uyumlu görünmese de uygun fiyatlı Android telefon olarak bilinen Nothing Phone (2a) modeline benzerliği dikkat çekiyor. Bununla birlikte, mevcut iPhone 16 da Apple'ın önceki tasarımına ve Samsung'un mevcut tasarımına benziyordu. Öte yandan Apple'ın iPhone 17 Air modelini 1.299 ila 1.499 dolar arasında fiyatlandıracağı söyleniyor.

İPHONE 17 PRO MODELLERİ DE DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYACAK

iPhone 17 Pro modellerinin de bazı önemli değişiklikler veya iyileştirmeler getireceği söyleniyor. Pro Max varyantının 48 Megapiksel periskop telefoto lense sahip olacağı belirtiliyor ve bu da cihazı uzun menzilli zoom fotoğrafçılığında Android amiral gemilerine karşı daha güçlü bir rakip haline getiriyor.

"Slim" olarak da adlandırılan iPhone 17 Air'in başlangıçta yüksek yoğunluklu bir pil kullanarak kalınlığı ve ağırlığı azaltmaya odaklanacağı söyleniyordu. Ancak iddialara göre Apple, bu teknolojiyi uygulamada engellerle karşılaştığından dolayı ultra ince tasarım hedeflerini küçülttü. Sonuç olarak iPhone 17 Air, tasarımı yenilenmesine rağmen kalınlığında önemli bir azalma olmayabilir.

İPHONE 17 AİR NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 17 Air modeli, iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak. Bilindiği üzere Apple, akıllı telefon lansmanlarını her yılın eylül ayında gerçekleştiriyor. Dolayısıyla iPhone 17 serisi de (eğer plan değişiklik olmazsa) 2025 Eylül ayında tanıtılacak.