iPhone 16E tanıtıldı: Fiyatı, özellikleri ve satışa çıkacağı tarih

Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini güncelleyerek iPhone 16E modelini tanıttı. Daha büyük OLED ekranı, gelişmiş kamerası ve Apple'ın kendi geliştirdiği 5G modemiyle dikkat çeken iPhone 16E, Face ID'yi benimseyerek Touch ID dönemini tamamen sona erdiriyor. Peki iPhone 16E özellikleri neler sunuyor? iPhone 16E fiyatı ne kadar olacak ve ne zaman satışa çıkacak? Tüm detayları derledik.

IPHONE 16E ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Apple'ın yeni giriş seviyesi modeli iPhone 16E, önceki iPhone SE modellerine kıyasla önemli yükseltmelerle geldi. 6.1 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. Bu da önceki nesil iPhone SE'nin 4.7 inç LCD ekranına kıyasla önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Ayrıca Apple, iPhone 16E'de Face ID yüz tanıma sistemine geçiş yaparak Touch ID'li akıllı telefonlarını tamamen tarihe gömmüş oldu.

iPhone 16E, Apple'ın yeni nesil A18 çipiyle güçlendirilmiş. Bu işlemci sayesinde Apple Intelligence özellikleri destekleniyor. Kullanıcılar, bildirim özetleri, Image Playground, ChatGPT tabanlı Siri ve Genmoji gibi yapay zeka temelli yeniliklerden yararlanabilecek.

IPHONE 16E KAMERASI NASIL?

Kamera tarafında da önemli bir değişiklik var. Cihazın arkasında 48 Megapiksel çözünürlüğünde tek bir Fusion kamera bulunuyor. Apple, "İki kamera gücünde tek bir kamera" sözleriyle tanımladığı bu sensörün 2x "optik kalitede" Telefoto modu sunduğunu belirtiyor. Ek olarak iPhone 16E kamerası Dolby Vision formatında 4K videolar çekebiliyor.

IPHONE 16E BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

iPhone 16E, Apple'ın kendi tasarladığı 5G modemini kullanan ilk iPhone modeli oldu. Şirket, bu modem sayesinde çok daha düşük güç tüketimi sağladığını ve iPhone 16E'nin şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip 6.1 inç iPhone olduğunu ifade etti.

Apple, iPhone 16E ile birlikte Lightning bağlantısını tamamen terk ederek USB-C'ye geçiş yaptı. Bununla birlikte, önceki modellerde bulunan Zil/Sessiz anahtarının yerini alan Eylem Düğmesi de cihazda yer alıyor. Ancak iPhone 16 serisinin diğer modellerinde bulunan Kamera Denetimi düğmesi bu modelde bulunmuyor.

IPHONE 16E FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, iPhone 16E modeli için ön sipariş sürecini 21 Şubat'ta başlatacak. 28 Şubat'ta Türkiye'de satışa çıkacak olan iPhone 16E fiyatı 128GB depolamalı sürüm için 47 bin 999 TL, 256GB depolamalı sürüm için 52 bin 999 TL, 512GB depolamalı versiyon için de 62 bin 999 TL olarak belirlendi.

IPHONE 16E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Apple'ın resmi olarak sattığı en ucuz iPhone olma özelliğini taşıyan iPhone 16E teknik özellikleri kısaca şu şekilde sıralanıyor:

Ekran : 6.1 inçSuper Retina XDR ekran

: 6.1 inçSuper Retina XDR ekran İşlemci : A18 çip

: A18 çip Depolama : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB Arka Kamera : 48 Megapiksel,26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

: 48 Megapiksel,26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera :12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

:12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya : 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer : Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

: Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G Renk: Siyah ve beyaz