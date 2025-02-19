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 | Ömer Faruk Dogan

Apple ters köşe yapacak: iPhone SE 4 beklerken bakın hangi cihaz geliyor!

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli sonunda geliyor. Ancak herkes iPhone SE 4 ismini beklerken, teknoloji devi bambaşka bir isimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPhone 16E ismiyle tanıtılacağı iddia edilen bu yeni model, SE 4'ün yerine mi geçecek yoksa yepyeni bir serinin başlangıcı mı olacak?

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:12

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı iPhone modeli için tüm gözler iPhone SE 4 ismine çevrilmişken, gelen son bilgiler Apple'ın ters köşe yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Güvenilir kaynaklar, iPhone SE 4 yerine iPhone 16E ismini taşıyan yeni bir modelin duyurulacağını iddia ediyor.

Apple'ın duyurusu öncesinde, iPhone 16E hakkında ortaya çıkan detayları derledik.

IPHONE 16E (IPHONE SE 4) NELER SUNACAK?

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16E ismi ilk olarak aralık ayında Çin sosyal medya platformu Weibo'da iki milyondan fazla takipçisi olan Fixed Focus Digital hesabı tarafından dile getirilmişti. Daha sonra, X platformunda sızıntılarıyla tanınan Majin Bu da Apple'ın iPhone SE 4 yerine iPhone 16E adını kullanacağını iddia etti.

Majin Bu bugünkü paylaşımında ise bir kaynağının iPhone 16E yazılı bir kutu gördüğünü belirterek 16E isminin artık kesinleştiğini iddia etti.

Apple'a yakınlığıyla bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı "ailenin yeni üyesi" ifadesine dikkat çekerek şirketin yeni bir isimlendirme stratejisi izleyeceğini düşünüyor. Amazon'da da iPhone 16E için listelenmiş kılıflar ortaya çıktı.

Amazon iPhone 16E

IPHONE 16E HANGİ ÖZELLİKLER İLE GELECEK?

Apple'ın iPhone 16E modeli, teknik özellikleri ile iPhone 16 Pro kadar güçlü olmasa da oldukça performanslı bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor. iPhone SE 4 için beklenen birçok yeniliğin iPhone 16E'de yer alacağı söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda şu özellikler olacak:

  • 6.1 inç OLED ekran (LCD yerine büyük bir yükseltme)
  • Face ID desteği (Home tuşu ve Touch ID yerine)
  • A18 çipi (iPhone 16 serisiyle aynı işlemci)
  • 8 GB RAM bellek
  • USB-C bağlantı noktası (Lightning yerine)
  • Apple Intelligence ile yapay zeka desteği
  • Apple tasarımı 5G modem

Bu özellikler, iPhone 16E modelini şimdiye kadarki en güçlü "SE modeli" haline getirecek. Bu arada iPhone SE 4'ün tamamen iptal edilip edilmediği henüz netleşmiş değil. Apple, iPhone SE serisini devam ettirebileceği gibi iPhone 16E ile yepyeni bir başlangıç da yapabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone SE serisi neden çıktı?
Apple, iPhone SE (Special Edition) serisini, üst seviye iPhone'larına maddi açıdan ulaşamayan kullanıcılara uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunmak amacıyla çıkardı.
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#Teknoloji
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