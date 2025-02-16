Apple’dan katlanabilir iPhone hamlesi: Ekran boyutu ve detaylar ortaya çıktı

Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, ilk katlanabilir iPhone modeli kapalı durumda 5,5 inç, açık halde ise 7,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu boyutlar, Apple'ın kompakt ve kullanışlı bir tasarım anlayışı benimsediğine işaret ediyor. Samsung ve Oppo gibi rakiplerin önceden piyasaya sunduğu katlanabilir modellerle benzerlik gösteren bu tasarım, Apple’ın kendine özgü dokunuşlarıyla fark yaratacak gibi görünüyor.

Apple'ın, katlanabilir ekran teknolojisi için çinli Lens Technology ile iş birliği yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu son sızıntılar, projenin artık prototip aşamasına yaklaştığını ve tedarik zincirinin oluşturulmaya başlandığını gösteriyor.

Katlanabilir iPhone modeli, kitap benzeri yatay bir katlanma mekanizmasına sahip olacak ve bu yapı, kullanıcılara hem kompakt bir telefon hem de geniş ekranlı bir tablet deneyimi sunacak. Apple, birden fazla ekran boyutu üzerinde çalışsa da ilk modelin kompakt yapısıyla dikkat çekeceği belirtiliyor.

2026 YILI İŞARET EDİLİYOR

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için kesin bir çıkış tarihi verilmese de, sektör uzmanları 2026 yılını işaret ediyor. Ayrıca, Apple'ın dev ekranlı ve MacBook gibi kullanılabilecek bir iPad modeli üzerinde de çalıştığı ancak bu projenin henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor.

Apple severler, şirketin katlanabilir cihazlar konusundaki hamlelerini merakla beklerken, bu yeni modelin iPhone 17 ailesiyle birlikte tanıtılabileceği düşünülüyor. Katlanabilir teknolojilerde yeni bir sayfa açacak olan bu adım, Apple'ın yenilikçi kimliğini bir kez daha gözler önüne serecek.

