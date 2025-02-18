iPhone 17 Air tanıtılmadan sızdırıldı! Apple'ın en ince iPhone'u geliyor

Apple’ın 2025’te tanıtacağı iPhone 17 serisi, şimdiden teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Son sızıntılara göre şirket, iPhone 17 Plus modelini seriden kaldırarak yerine iPhone 17 Air isimli ultra ince bir model eklemeyi planlıyor. Güvenilir kaynaklardan Jon Prosser’ın paylaştığı görseller, bu yeni modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağını anlamamızı sağladı.

IPHONE 17 AIR NE KADAR İNCE OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air, 5.5 mm kalınlığında olacak. Bu, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone modeli anlamına geliyor. Daha önce 5.9 mm inceliğindeki iPhone 6, Apple’ın en ince telefonu olarak rekor kırmıştı. Ancak iPhone 17 Air, bu rekoru geride bırakmaya hazırlanıyor.

Apple’ın en ince cihazı ünvanı ise hâlâ 5.1 mm kalınlığa sahip 13 inç OLED iPad Pro modeline ait. Yine de iPhone 17 Air, ultra ince gövdesiyle diğer tüm iPhone modellerinden daha ince olacak. Öte yandan Apple’ın rakibi Samsung da benzer şekilde ultra ince bir Galaxy S25 Edge modeli üzerinde çalışıyor.

KAMERA ÇUBUĞU TASARIMI GELİYOR

Apple, iPhone 17 serisiyle kamera diziliminde de köklü bir değişikliğe gidiyor. iPhone 17 Air’in arka tarafında, iPhone 17 Pro modellerinde olduğu gibi yatay bir kamera çubuğu tasarımı bulunacak. Ancak tek lensli bir yapı sunacak. Kamera çubuğunun sol tarafında ana kamera, sağ tarafında ise LED flaş ve mikrofon yer alacak.

IPHONE 17 AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air, Apple’ın en yeni nesil çipi olan A19 Bionic işlemci ile güçlendirilecek. Bunun yanı sıra 6.6 inç OLED ekran, Dinamik Ada, USB-C bağlantı noktası ve alüminyum çerçeve gibi özellikler de sunması bekleniy

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