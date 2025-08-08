Menü Kapat
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı

ABD'deki gümrük vergileri ve maliyet artışları nedeniyle, Apple'ın iPhone 17 serisinin fiyatları Türkiye’de ciddi oranda yükselebilir. Yeni modellerin zamlı ve zamsız fiyatları hesaplandı.

iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı
ABD'li devi 'ın Eylül 2025 tarihinde tanıtması beklenen iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları ile kullanıcıların gündeminde bulunuyor. Şirketin ABD'deki gümrük vergileri nedeniyle aldığı maliyet artışını kullanıcılarına yansıtma kararı alması, iPhone fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek.

Eğer Apple, planladığı zammı hayata geçirirse, serisinin Türkiye'deki fiyatları ciddi şekilde artacak. Ancak yapılmazsa da yine yüksek fiyatlar uygulanacak.

iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı

ABD GÜMRÜK VERGİLERİ IPHONE FİYATLARINI ARTIRACAK

The New York Times, Apple'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden dolayı milyarlarca dolarlık zarara uğradığını ve kaybı telafi edebilmek adına iPhone 17 serisinin fiyatlarına 50 dolar zam yapmayı planladığını öne sürdü.

Haber doğruysa, iPhone 17 serisinin yeni modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

  • iPhone 17: 849 dolar
  • iPhone 17 Air: 949 dolar
  • iPhone 17 Pro: 1049 dolar
  • iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı

Webtekno'nun haberine göre, Apple'ın zam yapması durumunda Türkiye'deki fiyatlar şu şekilde şekillenecek:

ZAMLI FİYATLAR İLE IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

  • iPhone 17: 849 dolar - 82 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 949 dolar - 92 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 1049 dolar - 104 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar - 124 bin 999 TL

Tabii ki de bu fiyatlar, kuvvetle muhtemelen telefonun baz modeli yani 128 GB'lık versiyonu için geçerli olacaktır. Örneğin iPhone 17'nin 512 GB depolama alanına sahip versiyonunu tercih ettiğinizde, daha yüksek ücretlerle karşılaşmanız işten bile değil.

iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatlar hesaplandı

Öte yandan Apple'ın zam yapmaması durumunda ise, iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatları biraz daha düşük olacak. İşte olası fiyatlar:

  • iPhone 17: 799 dolar - 77 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 899 dolar - 87 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 999 dolar - 99 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar - 119 bin 999 TL

ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın zam yapıp yapmamasından bağımsız olarak, Türkiye'de doların yüksekliği ve oranları da göz önünde bulundurulduğunda, iPhone zamlı fiyatları kullanıcılara çok daha büyük bir yük getirecek gibi gözüküyor. Zira en düşük modelin bile 83 bin TL gibi bir etiketine sahip olması, tüketicileri zorlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak?
iPhone 17 serisi Eylül 2025 tarihinde çıkacak.
