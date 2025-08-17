Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç

Google ucuz uçak bileti bulmak için yeni ve yapay zeka destekli bir yol duyurdu. "Flight Deals" (Uçuş Fiyatları) aracı, önümüzdeki hafta içinde ABD kullanıcılarına sunulmaya başlanacak.

Google'ın yeni aracı, kullanıcıların iyi bir fırsat bulmak için sayısız tarih ve varış noktası kombinasyonunu aramak zorunda kalmadan, doğal dil kullanarak uçuş seçeneklerini arayabilmelerini sağlar.

Google, sistem hakkında yaptığı açıklamada, "Farklı tarihleri, destinasyonları ve filtreleri kullanarak en iyi fırsatları bulmaya çalışmak yerine, tıpkı bir arkadaşınızla konuşur gibi nasıl, ne zaman ve nereye seyahat etmek istediğinizi anlatabilirsiniz. Geri kalanını Flight Deals halleder" diye yazdı.

Flight Deals aracını benzersiz kılan şeyin, Google'ın gelişmiş yapay zekasının ne aradığınızı anlamadaki incelikleri yakalayabilmesi ve bununla eşleşen destinasyonları bulabilmesi olduğunu belirten teknoloji devi, "[Araç] gerçek zamanlı Google Flights verilerini kullanarak, yüzlerce havayolu ve rezervasyon sitesinden güncel seçenekleri hızla gösterir" bilgisini paylaştı.

FLIGHT DEALS İLE UCUZ UÇAK BİLETİ NASIL BULUNUR?

Flight Deals aracı şu anda beta aşamasında bulunuyor ve Türkiye'de henüz aktif değil. Bir Google sözcüsü, USA Today'e yaptığı açıklamada, sistemin ilk etapta ABD'de kullanıma açılacağını söyledi. Ancak diğer ülkelere ne zaman geleceğini ise belirtmedi.