TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç

Google, ucuz uçak bileti arama sürecini daha kolay ve hızlı hale getirmek için yeni yapay zeka destekli "Flight Deals" aracını tanıttı. Kullanıcıların sadece doğal dil kullanarak, uygun fiyatlı uçuşları keşfetmelerine olanak tanıyor. İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
12:23
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
12:31

Google ucuz bulmak için yeni ve yapay zeka destekli bir yol duyurdu. "Flight Deals" (Uçuş Fiyatları) aracı, önümüzdeki hafta içinde ABD kullanıcılarına sunulmaya başlanacak.

'ın yeni aracı, kullanıcıların iyi bir fırsat bulmak için sayısız tarih ve varış noktası kombinasyonunu aramak zorunda kalmadan, doğal dil kullanarak uçuş seçeneklerini arayabilmelerini sağlar.

Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç

Google, sistem hakkında yaptığı açıklamada, "Farklı tarihleri, destinasyonları ve filtreleri kullanarak en iyi fırsatları bulmaya çalışmak yerine, tıpkı bir arkadaşınızla konuşur gibi nasıl, ne zaman ve nereye seyahat etmek istediğinizi anlatabilirsiniz. Geri kalanını Flight Deals halleder" diye yazdı.

Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç

Flight Deals aracını benzersiz kılan şeyin, Google'ın gelişmiş yapay zekasının ne aradığınızı anlamadaki incelikleri yakalayabilmesi ve bununla eşleşen destinasyonları bulabilmesi olduğunu belirten teknoloji devi, "[Araç] gerçek zamanlı Google Flights verilerini kullanarak, yüzlerce havayolu ve rezervasyon sitesinden güncel seçenekleri hızla gösterir" bilgisini paylaştı.

Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç

FLIGHT DEALS İLE UCUZ UÇAK BİLETİ NASIL BULUNUR?

Flight Deals aracı şu anda beta aşamasında bulunuyor ve Türkiye'de henüz aktif değil. Bir Google sözcüsü, USA Today'e yaptığı açıklamada, sistemin ilk etapta ABD'de kullanıma açılacağını söyledi. Ancak diğer ülkelere ne zaman geleceğini ise belirtmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinli firma, dünyanın ilk "gebelik robotu"nu tanıttı: 10 ay sonra doğum yapacak
Yapay zeka hangi meslekleri tehlikeye soktu? Uzman isimden önemli uyarılar

Sıkça Sorulan Sorular

Ucuz uçak bileti bulma aracı Flight Deals aracı nasıl çalışır?
Flight Deals, kullanıcıların doğal dilde yazdığı seyahat taleplerini anlayarak, Google Flights verilerini kullanarak yüzlerce havayolu ve rezervasyon sitesinden en uygun uçuş seçeneklerini sunar.
#google
#uçak bileti
#uçuşlar
#yapay-zeka
#Ucuz Uçak Bileti
#Flight Deals
#Teknoloji
