Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çinli firma, dünyanın ilk "gebelik robotu"nu tanıttı: 10 ay sonra doğum yapacak

Çinli teknoloji firması Kaiwa Technology, 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı dünyanın ilk "insansı gebelik robotu"nu tanıttı. Yapay rahim teknolojisiyle tasarlanan robot, insan gebeliğini taklit edebilecek ve 10 aylık bir fetüs taşıma sürecinin ardından doğum yapabilecek.

Çinli firma, dünyanın ilk
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 09:54

Çinli teknoloji firması Kaiwa Technology, karın kısmına yerleştirilmiş yapay bir rahimle tasarlanmış dünyanın ilk "insansı robotu"nu piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, 2026'da satışa çıkarılması beklenen , 13 bin 900 dolar (yaklaşık 570 bin TL) değerinde olacak. 10 aylık bir fetüs taşıma sürecinin ardından bebek doğuracağı bilgisi paylaşılan robotun, bu özelliğiyle insan gebeliğinin zorluklarından kaçınmak isteyenler için alternatif bir hamilelik sunmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Çinli firma, dünyanın ilk "gebelik robotu"nu tanıttı: 10 ay sonra doğum yapacak

DOĞUMDAN ÖNCEKİ TÜM SÜRECİ YAŞAYABİLİYOR

Kaiwa Technology'nin kurucusu Zhang Qifeng, robotun tıpkı insanlar gibi doğumdan önce tüm süreci taklit edebileceğini belirtti. Teknolojinin temel yeniliği, fetüsün yapay amniyotik sıvıda geliştiği ve bir hortum aracılığıyla besin aldığı, doğal gebeliği taklit eden yapay rahim teknolojisinde yatıyor.

İlk prototipin bir yıl içinde hazır olacağını söyleyen Qifeng, etik ve yasal konular hakkında, devlet yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Çinli firma, dünyanın ilk "gebelik robotu"nu tanıttı: 10 ay sonra doğum yapacak

Yapay rahimler, hayvan çalışmaları üzerinde umut verici sonuçlar gösterdi. 2017 yılında, Philadelphia Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar, insan hamileliğinin 23 haftasına denk gelen prematüre bir kuzuyu, ılık, tuzlu su bazlı yapay amniyotik sıvıyla doldurulmuş şeffaf bir vinil torba olan "biyo torba" içinde başarıyla büyüttü. Chosun Biz'e göre, besinler göbek kordonuna bağlı bir tüp aracılığıyla verildi ve kuzu dört hafta içinde yün çıkardı.

Ancak mevcut yapay rahimler, daha çok yenidoğan üniteleri gibi çalışıyor ve yalnızca kısmi gebelik sonrası hayatı destekliyor. Zhang'ın konseptinin çalışabilmesi için, teknolojinin döllenme, implantasyon ve tam süreli gebeliği destekleyecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Bu konuda hangi bilimsel, etik ve yasal zorlukların olacağı hakkında ise Zhang, herhangi bir açıklama yapmadı.

