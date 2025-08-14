Morpheus 8: Cilt yenileme ve ameliyatsız yüz germe teknolojisinin en ileri noktası

Morpheus 8, mikroiğneleme ve radyofrekans enerjisini bir araya getirerek hem cilt gençleştirme hem de ameliyatsız yüz germe işlemlerinde üstün başarı sağlayan bir sistemdir. İstanbul’da hizmet veren Estepera Poliklinik, bu yöntemi kişiye özel planlamalarla uygulayarak, doğal ve uzun süreli sonuçlar sunuyor.

Morpheus 8 ile Ameliyatsız Yüz Germe

Klasik yüz germe ameliyatları, iyileşme süresinin uzunluğu nedeniyle her hasta için uygun

olmayabilir. Morpheus 8, cildin alt katmanlarına kadar nüfuz ederek dokuları toparlar ve

sıkılaştırır. Böylece yüz hatları yeniden belirginleşir, ciltte lifting etkisi yaratılır. Tüm bunlar, kesi yapılmadan ve dikiş atılmadan gerçekleşir, bu nedenle iyileşme süresi oldukça kısadır.

Morpheus 8’in Etki Mekanizması

Uygulama sırasında altın uçlu mikroiğneler aracılığıyla radyofrekans enerjisi cilt altına iletilir. Bu enerji, kolajen ve elastin üretimini tetikler, cilt dokusunu güçlendirir. Hem yüzeydeki ince çizgiler ve ton eşitsizlikleri düzelir hem de derin dokulardaki gevşeme toparlanır. Bu sayede, hem gençleşme hem de lifting etkisi aynı anda sağlanır.

Kimler İçin Uygun?

· Yüz ve boyun bölgesinde sarkma yaşayanlar

· İnce kırışıklıkları ve ciltteki gevşemeyi gidermek isteyenler

· Cerrahi müdahaleden kaçınanlar

· Hızlı iyileşme süresi arayanlar

Genç yaşlarda önleyici amaçla, ileri yaşlarda ise yenileyici etki sağlamak için tercih edilebilir.

Uygulama Süreci

İşlem öncesinde cilt, konforu artırmak için lokal anestezik krem ile hazırlanır. Ortalama yarım saat süren seansın ardından hafif kızarıklık veya şişlik oluşabilir, ancak bu etkiler kısa sürede geçer. Kalıcı ve belirgin sonuçlar için genellikle 3-4 hafta aralıklarla birkaç seans uygulanır.

Genital Siğil Tedavisinde Lazerin Rolü

Estepera Poliklinik, estetik uygulamaların yanı sıra bulaşıcı ve rahatsız edici deri

lezyonlarının tedavisinde de modern teknikler kullanıyor. HPV virüsü kaynaklı genital siğiller, hem kadın hem erkeklerde görülebilen ve hızla yayılabilen oluşumlardır.

Lazerle Genital Siğil Tedavisi

Lazer teknolojisi, siğil dokusunu hassasiyetle hedefleyerek sağlıklı dokuya zarar vermez.

İşlem sırasında kanama riski minimumdur, iyileşme süresi kısadır. Genital Siğil Tedavisi

sonrası hastalara hijyen ve korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilerek tekrar oluşma riski azaltılır.

Estepera Poliklinik’in Avantajları

· Alanında uzman hekimler ile güvenilir uygulamalar

· FDA onaylı cihazlar ile yüksek başarı oranı

· Kişiye özel tedavi planları

· Hijyen ve güvenlik standartlarına uygun ortam.