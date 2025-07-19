Kendi bataryasını değiştirebilen ilk insansı robot çıktı

Robotik alanında büyük bir adım atan Çinli UBTech, tamamen otonom batarya değiştirme yeteneğine sahip dünyanın ilk insansı robotu Walker S2'yi tanıttı. Sürekli endüstriyel operasyonlar için tasarlanan Walker S2, sadece üç dakika içinde, hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan kendi bataryasını değiştirebiliyor.

Gelişmiş antropomorfik bipedal hareket kabiliyeti ve sıcak değiştirilebilir batarya sistemiyle donatılan Walker S2, dinamik endüstriyel ortamlarda 7/24 kesintisiz çalışmak üzere inşa edildi.