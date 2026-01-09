Menü Kapat
SGK'dan beklenen haber geldi! Rapor parası, emzirme ve cenaze ödenekleri zamlandı!

Ocak 09, 2026 09:27
1
Rapor parası, emzirme ve cenaze ödenekleri

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine 2026 yılında vereceği geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. Karara göre emzirme ve cenaze ödenekleri ile iş göremezlik ödenekleri zamlandı. Doğum veya hastalığı nedeniyle 2025 yılında rapor kullanmaya başlayan ve hala kullanmakta olanlara verilen asgari rapor parası yeni yıldan itibaren artacak.
 

2
hastalık doğum ödeneği

Habertürk'te yer alan habere göre SGK iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle düzenlenen raporlarda her gün için, hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda ise üçüncü günden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Halk arasında buna rapor parası deniliyor. SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadınların doğumdan önceki ve sonraki toplam 16 haftalık raporlu olduğu dönemde de yine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
 

3
RAPOR PARASI

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçici iş göremezlik ödeneği, kişinin prime esas günlük kazancına göre hesaplanıyor. Yatarak tedavide prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında ödeme yapılıyor. Prime esas günlük kazanç hesabında ise iş kazası ve doğumda 12 aylık dönemdeki son üç aydaki, hastalık veya meslek hastalığında ise son 12 aydaki ortalama ücret dikkate alınıyor.
 

4
geçici iş göremezlik ödeneği

Kanuna göre, geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınırı, günlük asgari ücrete göre belirleniyor. 2025 yılında rapor kullanmaya başlayan ve halen rapor kullanmakta olanların günlük geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) 2026 yılı için belirlenen günlük asgari ücrete göre hesaplanan tutarın altında olamayacak. Bu kişilerin günlük iş göremezlik ödeneği 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yeni tutarlar üzerinden ödenecek.
 

5
doğum ücreti

Örneğin, asgari ücretle çalışan bir kadın doğum nedeniyle aralık ayında rapor kullanmaya başladı diyelim. Bu kişiye aralık ayında günlük 577,90 TL olmak üzere 31 gün için 17.914,90 TL rapor parası ödendi. 2026 yılında ayakta tedavilerde ödenecek bir günlük rapor parası 734 TL’den az olamayacak. Dolayısıyla örneğimizdeki kadın sigortalıya kalan 81 günlük rapor süresi için 46.809,90 TL yerine, 59.454 TL ödenecek.

Yatarak tedavilerde ödenecek asgari günlük rapor parası ise 433,42 TL’den 550,50 TL’ye yükselecek.

 

6
ÇIRAK VE STAJYERLERE

ÇIRAK VE STAJYERLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Çırak ve stajyerlerin 2025 yılında asgari günlük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde 216,70 TL, ayakta tedavilerde de 288,93 TL olarak uygulandı. 2026 yılında bu tutarlar sırasıyla 275,25 TL ve 367 TL olarak uygulanacak. 2025 yılında geçici iş göremezlik ödeneği almaya başlayan ve halen almakta olan çırak ve stajyerlerin kalan rapor günlerine ait ödenekler yeni tutarlar üzerinden hesaplarına yatırılacak.
 

7
EMZİRME ÖDENEĞİ

EMZİRME ÖDENEĞİ 1.621 TL’YE YÜKSELDİ

Sigortalı olarak 4/a veya 4/b statüsünde çalışmakta olan kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere, doğum halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlara ise kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından SGK tarafından ayrıca emzirme ödeneği verilmiyor.
 

8
Emzirme ödeneği

Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için 4/a’lı çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı çalışması gerekiyor. Kendi adına veya hesabına (4/b’li) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primini ödemiş ve genel sağlık sigortası primi dahil SGK’ya prim borcu bulunmaması şartı aranıyor. 2025 yılında 1.238 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2026 yılında 1.621 TL’ye yükseldi.
 

9
SGK'dan beklenen haber geldi! Rapor parası, emzirme ve cenaze ödenekleri zamlandı!

Sigortalılık hali sona ermiş, herhangi bir işte çalışmayan kişiler, 300 gün içinde doğan çocukları için emzirme ödeneği alabiliyorlar. Bu kişilerin emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için son 15 ay içinde 120 gün sigortalı çalışmış olmaları koşulu aranıyor.
 

10
cenaze ödeneğİ

CENAZE ÖDENEĞİ HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR?

4/c kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumlarınca ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri veya bu mahiyette ödemenin yapılması halinde SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneği verilmiyor.

 

11
ölüm yardım

Devlet memurlarının eşi veya aile yardımı almaya müstehak çocuğunun ölümünde yapılan ölüm yardımı 9,619,28 TL’den 11.117 TL’ye yükseldi. Memurun ölümü halinde yapılan ölüm yardımı ise 19.238,56 TL’den 22.234 TL’ye yükseldi. Memurun ölümü halinde ölüm yardımı, sağlığında bildirim yaparak gösterdiği kişiye yapılır. Ölüm yardımı, sağlığında bir kişi bildirmemişse eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine ödenir.
 

