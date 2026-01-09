SGK'dan beklenen haber geldi! Rapor parası, emzirme ve cenaze ödenekleri zamlandı!

Habertürk'te yer alan habere göre SGK iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle düzenlenen raporlarda her gün için, hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda ise üçüncü günden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Halk arasında buna rapor parası deniliyor. SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadınların doğumdan önceki ve sonraki toplam 16 haftalık raporlu olduğu dönemde de yine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

