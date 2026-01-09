Kayseri'de feci kaza! Taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Erciyes - Develi yol üzerinde ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine çok sayıda bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan 16 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.