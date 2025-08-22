Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google devlet kurumlarına özel 'Gemini yapay zeka' sürümünü duyurdu

Google, ABD hükümetine özel olarak geliştirdiği "Gemini for Government" platformunu tanıttı. Yeni yapay zeka aracı, devlet dairelerinin iş süreçlerini hızlandırmayı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Google devlet kurumlarına özel 'Gemini yapay zeka' sürümünü duyurdu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
16:46
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
16:47

ABD'li teknoloji devi , devlet kurumları için özel olarak geliştirdiği "Gemini for Government" platformunu tanıttı. Kurumsal arama, video ve görsel üretimi gibi ileri düzey araçlarını Amerikan hükümetinin hizmetine sunmayı hedefleyen Google’ın yeni teklifinin, OpenAI, Anthropic ve xAI gibi rakiplerin benzer girişimleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

KURUMLAR KENDİ YAPAY ZEKA AJANLARINI GELİŞTİREBİLECEK

Engadget'in haberine göre, Gemini for Government, sadece mevcut araçlara erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumların daha verimli çalışabilmesi için özel yapay zeka ajanları geliştirme imkanı sunuyor.

Google devlet kurumlarına özel 'Gemini yapay zeka' sürümünü duyurdu

Yeni platformda Google, Derin Araştırma ve Fikir Üretme gibi hazır ajanlar sunarak, devlet dairelerinin idari süreçlerini hızlandırmayı ve otomatikleştirmeyi amaçlıyor. Yanı sıra, devlet daireleri kendi özel ajanlarını da tasarlayabilecek.

Yüksek standartlarına da sahip olduğunun altı çizilen platform, threat protection (tehdit koruma) ve data privacy (veri gizliliği) özellikleri ile kurumların en hassas verilerini güvence altına almayı vaat ediyor. Aynı zamanda Sec4 ve FedRAMP gibi bulut güvenliği sertifikalarıyla uyumlu olacak.

Google devlet kurumlarına özel 'Gemini yapay zeka' sürümünü duyurdu

Google, platformu yılda sadece 0,50 dolar gibi düşük bir ücretle sunacağını duyurdu. Bu fiyatın, OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin geçtiğimiz aylarda duyurduğu 1 dolar değerindeki anlaşmalarına kıyasla oldukça cazip bir teklif olduğu yorumu yapılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Gemini for Government platformu ne işe yarıyor?
Gemini for Government, devlet kurumlarına özel yapay zeka araçları sunarak idari süreçleri hızlandırmayı, otomatikleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.
