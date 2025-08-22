Google devlet kurumlarına özel 'Gemini yapay zeka' sürümünü duyurdu

ABD'li teknoloji devi Google, devlet kurumları için özel olarak geliştirdiği "Gemini for Government" platformunu tanıttı. Kurumsal arama, video ve görsel üretimi gibi ileri düzey yapay zeka araçlarını Amerikan hükümetinin hizmetine sunmayı hedefleyen Google’ın yeni teklifinin, OpenAI, Anthropic ve xAI gibi rakiplerin benzer girişimleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

KURUMLAR KENDİ YAPAY ZEKA AJANLARINI GELİŞTİREBİLECEK

Engadget'in haberine göre, Gemini for Government, sadece mevcut araçlara erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumların daha verimli çalışabilmesi için özel yapay zeka ajanları geliştirme imkanı sunuyor.

Yeni platformda Google, Derin Araştırma ve Fikir Üretme gibi hazır ajanlar sunarak, devlet dairelerinin idari süreçlerini hızlandırmayı ve otomatikleştirmeyi amaçlıyor. Yanı sıra, devlet daireleri kendi özel ajanlarını da tasarlayabilecek.

Yüksek güvenlik standartlarına da sahip olduğunun altı çizilen platform, threat protection (tehdit koruma) ve data privacy (veri gizliliği) özellikleri ile kurumların en hassas verilerini güvence altına almayı vaat ediyor. Aynı zamanda Sec4 ve FedRAMP gibi bulut güvenliği sertifikalarıyla uyumlu olacak.

Google, platformu yılda sadece 0,50 dolar gibi düşük bir ücretle sunacağını duyurdu. Bu fiyatın, OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin geçtiğimiz aylarda duyurduğu 1 dolar değerindeki hükümet anlaşmalarına kıyasla oldukça cazip bir teklif olduğu yorumu yapılıyor.