Bitcoin için heyecanlandıran yeni tahmin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dragonfly ortağı Haseeb Qureshi, 2026’ya girerken kripto ve yapay zekâ cephesinde neler beklediğini anlattı. Bitcoin için iddialı bir seviye işaret eden Qureshi, piyasa dengelerinin de değişebileceğini söylüyor.
Önde gelen kripto varlık fonlarından Dragonfly'ın ortaklarından Haseeb Qureshi, 2026 yılına ilişkin kripto para ve yapay zekâ piyasalarına dair beklentilerini paylaştı. Qureshi’ye göre Bitcoin, yıl sonuna kadar 150 bin dolar eşiğini aşma potansiyeline sahip. Ancak bu yükselişe rağmen Bitcoin’in piyasa içindeki hakimiyetinde bir zayıflama yaşanması da olası görünüyor.
Qureshi, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü güçlü bir senaryo çizse de kripto piyasasının tek başına Bitcoin etrafında şekillenmeyeceğini vurguluyor. Özellikle Ethereum ve Solana gibi büyük projelerin güçlü konumlarını koruyacağını belirten Qureshi, bazı “fintech L1” projelerinin ise beklentilerin gerisinde kalabileceğini dile getiriyor. Yani piyasada her proje için aynı ölçüde parlak bir tablo yok.
Qureshi’nin dikkat çektiği bir diğer başlık ise büyük teknoloji şirketleri. Değerlendirmelerine göre, bu şirketlerden en az birinin kendi kripto cüzdanını piyasaya sürmesi ya da mevcut bir cüzdan platformunu satın alması sürpriz olmayacak. Ayrıca daha fazla Fortune 100 şirketinin blokzincir tabanlı altyapılara yönelmesi bekleniyor. Açıkçası bu adımlar, kriptonun kurumsal dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.
Stabil kripto paralar cephesinde ise tablo oldukça hareketli. Qureshi, toplam arzda yaklaşık yüzde 60’lık bir artış öngörüyor. Buna karşılık USDT’nin pazar payının yüzde 55 seviyelerine gerileyebileceğini ifade ediyor. Öte yandan stabil kripto paralarla entegre kart kullanımının da ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.