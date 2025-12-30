Bitcoin için heyecanlandıran yeni tahmin

BÜYÜK ŞİRKETLERDEN KRİPTO HAMLESİ GELEBİLİR

Qureshi’nin dikkat çektiği bir diğer başlık ise büyük teknoloji şirketleri. Değerlendirmelerine göre, bu şirketlerden en az birinin kendi kripto cüzdanını piyasaya sürmesi ya da mevcut bir cüzdan platformunu satın alması sürpriz olmayacak. Ayrıca daha fazla Fortune 100 şirketinin blokzincir tabanlı altyapılara yönelmesi bekleniyor. Açıkçası bu adımlar, kriptonun kurumsal dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.