Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

Çin, Tayvan çevresinde 'Adalet Misyonu 2025' isimli askeri tatbikatını sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası'nın kuzey ve güneyindeki sularda muhripler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarıyla tanımlama ve doğrulama, uyarı ve uzaklaştırma, simüle edilmiş saldırılar, deniz hedeflerine yönelik saldırılar ile hava ve denizaltı savunma tatbikatı düzenlendiği ifade edildi.

ART ARDA EN AZ 10 ROKET FIRLATILDI

Tayvan'ın kuzeyi ve güneyindeki sularda gerçekleştirilen tatbikatlarda deniz-hava koordinasyonu, abluka ve kontrol yeteneklerinin test edildiği aktarıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Li Xi ise yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.00'da kara birliklerinin Tayvan Adası'nın çevresinde uzun menzilli gerçek mühimmatlı atış tatbikatları gerçekleştirdiğini ve istenen sonuçların elde edildiğini duyurdu.

Çin'in art arda en az 10 roket fırlattığı öğrenildi. Tatbikatların yerel saatle 18.00'de bitmesi bekleniyor.

TAYVAN ADAYI SAVUNMAYA HAZIR!

Tayvan lideri Lai Ching-te ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in tatbikatlarının "sorumlu bir büyük güçten beklenen davranışla bağdaşmadığını" ifade etti. Lai, Tayvan birliklerinin adayı savunmaya hazır olduğunu, ancak durumu tırmandırmak istemediklerini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Tayvan'ın kuzeyinde gerçek mühimmatla atış tatbikatları yapıldığını aktardı. Son 24 saat içinde ada yakınlarında Çin'e ait 130 askeri uçak, 14 donanma gemisi ve 8 gemisi tespit edildiği kaydedildi.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK TATBİKAT

"Adalet Misyonu 2025" adı verilen tatbikatlar, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a 11.1 milyar dolarlık rekor düzeyde silah paketi açıklamasından 11 gün sonra 29 Aralık Pazartesi günü başlamıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Shi Yi dün yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı'nda ve Tayvan Adası'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğusundaki bölgelerde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Füze Kuvvetleri birliklerinin görevlendirildiğini belirtmişti.

''AYRILIKÇILARA SERT BİR UYARI''

Shi, tatbikatların deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, kapsamlı üstünlüğün ortaklaşa ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerin abluka altına alınması ve ada zinciri dışından müdahalelere yönelik çok boyutlu caydırıcılığa odaklanacağını ifade etmişti. Shi, "Tayvan Adası'na farklı yönlerden yaklaşan gemiler ve uçaklar nedeniyle çeşitli kuvvetlere bağlı birlikler, ortak operasyon kabiliyetlerini test etmek amacıyla ortak saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Shi, bunun, "Tayvan'ın bağımsız olduğunu iddia eden ayrılıkçı güçlere ve dış müdahaleye karşı sert bir uyarı" olduğunu ve Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylem olduğunu vurgulamıştı.

"Adalet Misyonu 2025", kapsamı ve Tayvan'a yakınlığı açısından Çin'in bugüne kadarki en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

ÇİN'İN TAYVAN İDDİASI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı tamamen Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.