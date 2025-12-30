Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

Çin, Tayvan'ın çevresini ablukaya aldığı askeri tatbikata devam ediyor. Tatbikatın 2. gününde Tayvan çevresine roketler fırlatıldı. Çin, savaş uçakları ve donanma gemileri konuşlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 11:15

Çin, Tayvan çevresinde 'Adalet Misyonu 2025' isimli askeri tatbikatını sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası'nın kuzey ve güneyindeki sularda muhripler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarıyla tanımlama ve doğrulama, uyarı ve uzaklaştırma, simüle edilmiş saldırılar, deniz hedeflerine yönelik saldırılar ile hava ve denizaltı savunma tatbikatı düzenlendiği ifade edildi.

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

ART ARDA EN AZ 10 ROKET FIRLATILDI

Tayvan'ın kuzeyi ve güneyindeki sularda gerçekleştirilen tatbikatlarda deniz-hava koordinasyonu, abluka ve kontrol yeteneklerinin test edildiği aktarıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Li Xi ise yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.00'da kara birliklerinin Tayvan Adası'nın çevresinde uzun menzilli gerçek mühimmatlı atış tatbikatları gerçekleştirdiğini ve istenen sonuçların elde edildiğini duyurdu.
Çin'in art arda en az 10 roket fırlattığı öğrenildi. Tatbikatların yerel saatle 18.00'de bitmesi bekleniyor.

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

TAYVAN ADAYI SAVUNMAYA HAZIR!

Tayvan lideri Lai Ching-te ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in tatbikatlarının "sorumlu bir büyük güçten beklenen davranışla bağdaşmadığını" ifade etti. Lai, Tayvan birliklerinin adayı savunmaya hazır olduğunu, ancak durumu tırmandırmak istemediklerini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Tayvan'ın kuzeyinde gerçek mühimmatla atış tatbikatları yapıldığını aktardı. Son 24 saat içinde ada yakınlarında Çin'e ait 130 askeri uçak, 14 donanma gemisi ve 8 gemisi tespit edildiği kaydedildi.

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK TATBİKAT

"Adalet Misyonu 2025" adı verilen tatbikatlar, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a 11.1 milyar dolarlık rekor düzeyde silah paketi açıklamasından 11 gün sonra 29 Aralık Pazartesi günü başlamıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Shi Yi dün yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı'nda ve Tayvan Adası'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğusundaki bölgelerde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Füze Kuvvetleri birliklerinin görevlendirildiğini belirtmişti.

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

''AYRILIKÇILARA SERT BİR UYARI''

Shi, tatbikatların deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, kapsamlı üstünlüğün ortaklaşa ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerin abluka altına alınması ve ada zinciri dışından müdahalelere yönelik çok boyutlu caydırıcılığa odaklanacağını ifade etmişti. Shi, "Tayvan Adası'na farklı yönlerden yaklaşan gemiler ve uçaklar nedeniyle çeşitli kuvvetlere bağlı birlikler, ortak operasyon kabiliyetlerini test etmek amacıyla ortak saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Shi, bunun, "Tayvan'ın bağımsız olduğunu iddia eden ayrılıkçı güçlere ve dış müdahaleye karşı sert bir uyarı" olduğunu ve Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylem olduğunu vurgulamıştı.

"Adalet Misyonu 2025", kapsamı ve Tayvan'a yakınlığı açısından Çin'in bugüne kadarki en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

Çin 'tatbikat' adı altında Tayvan çevresine en az 10 roket fırlattı! Bölgede gerilim yüksek

ÇİN'İN TAYVAN İDDİASI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı tamamen Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş
Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.