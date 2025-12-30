Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, sözcüleri Ebu Ubeyde'nin ve Gazze’deki eski liderlerinden Muhammed Sinvar’ın öldürüldüğünü doğruladı. Yeni atanan maskeli sözcü, Ebu Ubeyde’nin asıl adı Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut olduğunu açıkladı.

Ayrıca Hamas, 20 yılı aşkın süredir sözcüsü olan ve maskesini asla çıkarmayan Ebu Ubeyde’nin yüzünü de ilk kez gösterdi.

Yeni sözcü açıklamasında, ''Büyük lider Ebu Ubeyde’nin şehadetini gururla ilan ediyoruz. Onun unvanını devraldık'' ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları, aynı açıklamada örgütün diğer üst düzey isimlerinin de öldüğünü teyit etti. Hayatını kaybedenler arasında Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabanah, Hakam el-İssa ve Raid Saad yer aldı.

HAMAS'IN YENİ SÖZCÜSÜ: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Yeni sözcü, siyasi sürece dair mesajlar da verdi. Hamas’ın, iki ay önce yürürlüğe giren ateşkese bağlı kaldığını, ancak İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

“İşgal sürdüğü sürece silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen sözcü, silahsızlanma çağrılarını reddetti. Açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkının “saklı olduğu” vurgulandı.