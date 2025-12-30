Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, sözcüleri Ebu Ubeyde'nin ve örgütün eski Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas'a 20 yılı aşkın süredir sözcülük yapan Ubeyde'nin ise ilk kez kim olduğu gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:14

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, sözcüleri Ebu Ubeyde'nin ve Gazze’deki eski liderlerinden Muhammed Sinvar’ın öldürüldüğünü doğruladı. Yeni atanan maskeli sözcü, Ebu Ubeyde’nin asıl adı Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut olduğunu açıkladı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

Ayrıca Hamas, 20 yılı aşkın süredir sözcüsü olan ve maskesini asla çıkarmayan Ebu Ubeyde’nin yüzünü de ilk kez gösterdi.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

Yeni sözcü açıklamasında, ''Büyük lider Ebu Ubeyde’nin şehadetini gururla ilan ediyoruz. Onun unvanını devraldık'' ifadelerini kullandı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

Kassam Tugayları, aynı açıklamada örgütün diğer üst düzey isimlerinin de öldüğünü teyit etti. Hayatını kaybedenler arasında Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabanah, Hakam el-İssa ve Raid Saad yer aldı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya çıktı, yüzünü ilk kez gösterdiler, ölümü de doğrulandı

HAMAS'IN YENİ SÖZCÜSÜ: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Yeni sözcü, siyasi sürece dair mesajlar da verdi. Hamas’ın, iki ay önce yürürlüğe giren ateşkese bağlı kaldığını, ancak İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

“İşgal sürdüğü sürece silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen sözcü, silahsızlanma çağrılarını reddetti. Açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkının “saklı olduğu” vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye açıklaması
ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.