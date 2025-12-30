En stresli meslekler belli oldu! İşte 2026 listesinde dikkat çeken sıralama

Kategoriler
Dünyada meslekler üzerinde yapılan araştırmalarda 2026 yılında en stresli olacak meslekler belli oldu. Listede stresin sebep olduğu durumlar da öne çıktı.
Dünya genelinde birçok alanda yapılan araştırmalara meslekler üzerinde yapılan çalışmalar da dahil oldu. Yeni yılda en stresli olacak meslekler belirlendi.
Veriler, çalışanların % 90'ının işte stresli hissettiğini, % 50'sinin iş yükünün verimliliklerini düşürdüğünü ve % 77'sinin stresin fiziksel sağlıklarını etkilediğini söylüyor. Vardiyalı çalışma o kadar yüksek stres oluşturuyor ki buna "vardiya somurtkanlığı" deniyor.
Deputy CEO'su Silvija Martincevic'e göre, çalışanlar zorlu müşteriler ve yetersiz personel sayısıyla başa çıkmak zorunda kaldıkları için aşırı derecede zorlanıyorlar; bunun yanı sıra duygusal tükenme, kaygı ve işe bağlılıktan kopma da yaşıyorlar.
İş ilan oranları, haftalık ortalama çalışma süreleri, ortalama günlük kazanç, işten çıkarma ve fesih oranları, uzun yıllar çalıştıktan sonra tükenmişlik sorunu stresi tetikleyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı. İşte 2026’nın en stresli meslekleri ve oranları...
Eğlence ve ağırlama (66)
Profesyonel iş hizmetleri ve etkinlik-organizasyon (56)
Ulaşım ve depolama (53)
Madencilik ve ağaç kesimi (50)
Özel eğitim ve sağlık hizmetleri (46)
Bilgi İşlem (43)
İnşaat (43)
Perakende ticareti (42)