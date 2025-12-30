Menü Kapat
En stresli meslekler belli oldu! İşte 2026 listesinde dikkat çeken sıralama

Aralık 30, 2025 11:13
1
En stresli meslekler belli oldu

Dünyada meslekler üzerinde yapılan araştırmalarda 2026 yılında en stresli olacak meslekler belli oldu. Listede stresin sebep olduğu durumlar da öne çıktı.

2
En stresli meslekler belli oldu!

Dünya genelinde birçok alanda yapılan araştırmalara meslekler üzerinde yapılan çalışmalar da dahil oldu. Yeni yılda en stresli olacak meslekler belirlendi.

3
En stresli meslekler belli oldu!

Veriler, çalışanların % 90'ının işte stresli hissettiğini, % 50'sinin iş yükünün verimliliklerini düşürdüğünü ve % 77'sinin stresin fiziksel sağlıklarını etkilediğini söylüyor. Vardiyalı çalışma o kadar yüksek stres oluşturuyor ki buna "vardiya somurtkanlığı" deniyor.

4
En stresli meslekler belli oldu!

Deputy CEO'su Silvija Martincevic'e göre, çalışanlar zorlu müşteriler ve yetersiz personel sayısıyla başa çıkmak zorunda kaldıkları için aşırı derecede zorlanıyorlar; bunun yanı sıra duygusal tükenme, kaygı ve işe bağlılıktan kopma da yaşıyorlar.

5
İşte 2026’nın en stresli meslekleri

İş ilan oranları, haftalık ortalama çalışma süreleri, ortalama günlük kazanç, işten çıkarma ve fesih oranları, uzun yıllar çalıştıktan sonra tükenmişlik sorunu stresi tetikleyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı. İşte 2026’nın en stresli meslekleri ve oranları...

6
En stresli meslekler

Eğlence ve ağırlama (66)

7
En stresli meslekler

Profesyonel iş hizmetleri ve etkinlik-organizasyon (56)

8
En stresli meslekler

Ulaşım ve depolama (53)

9
En stresli meslekler

Madencilik ve ağaç kesimi (50)

10
En stresli meslekler

Özel eğitim ve sağlık hizmetleri (46)

11
En stresli meslekler

Bilgi İşlem (43)

12
İnşaat

İnşaat (43)

13
Market

Perakende ticareti (42)

