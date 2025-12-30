Trump, Powell’a dava açacak

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, Fed binasının renovasyon harcamaları nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’a dava açmayı değerlendirdiklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini bir kez daha sertleştirdi. Trump, Fed binasının renovasyonunda yapılan harcamalar nedeniyle Powell’a “ağır ihmal” gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini açıkladı.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemdeki başlıklardan biri de Fed Başkanı Powell’ın geleceğiydi.
Görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan Powell’ın yerine kimin aday gösterileceği sorulan Trump, favori isminin değişmediğini söyledi. İsmi açıklamak için doğru zamanı beklediğini belirten Trump, bu duyurunun ocak ayında yapılacağını ifade etti.
Powell’a yönelik eleştirilerinde dozu artıran Trump, “Fed’de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Trump, Powell’ın performansını açıkça yetersiz bulduğunu vurguladı.
Trump, Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan bir harcama yapıldığını öne sürdü. Bu rakamın “inşaat tarihindeki en yüksek fiyat” olduğunu savunan Trump, “Powell’a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz” dedi. Ardından da ekledi: “Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız.”