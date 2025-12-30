Trump, Powell’a dava açacak

4,1 MİLYAR DOLARLIK RENOVASYON İDDİASI

Trump, Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan bir harcama yapıldığını öne sürdü. Bu rakamın “inşaat tarihindeki en yüksek fiyat” olduğunu savunan Trump, “Powell’a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz” dedi. Ardından da ekledi: “Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız.”