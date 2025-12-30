Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Trump, Powell’a dava açacak

Aralık 30, 2025 10:58
1
Trump, Powell’a dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fed binasının renovasyon harcamaları nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’a dava açmayı değerlendirdiklerini söyledi.

2
Trump, Powell’a dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini bir kez daha sertleştirdi. Trump, Fed binasının renovasyonunda yapılan harcamalar nedeniyle Powell’a “ağır ihmal” gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini açıkladı.

3
Trump, Powell’a dava açacak

FLORİDA'DAKİ TOPLANTI SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemdeki başlıklardan biri de Fed Başkanı Powell’ın geleceğiydi.

4
Trump, Powell’a dava açacak

Görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan Powell’ın yerine kimin aday gösterileceği sorulan Trump, favori isminin değişmediğini söyledi. İsmi açıklamak için doğru zamanı beklediğini belirten Trump, bu duyurunun ocak ayında yapılacağını ifade etti.

5
Trump, Powell’a dava açacak

“FED’DE BİR APTAL VAR”

Powell’a yönelik eleştirilerinde dozu artıran Trump, “Fed’de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Trump, Powell’ın performansını açıkça yetersiz bulduğunu vurguladı.

6
Trump, Powell’a dava açacak

4,1 MİLYAR DOLARLIK RENOVASYON İDDİASI

Trump, Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan bir harcama yapıldığını öne sürdü. Bu rakamın “inşaat tarihindeki en yüksek fiyat” olduğunu savunan Trump, “Powell’a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz” dedi. Ardından da ekledi: “Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız.”

