31 Aralık marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık BİM, A101, ŞOK, Migros, File çalışma saatleri

31 Aralık marketlerin çalışma durumu yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 1 Ocak 2026 tarihi resmi tatil olacak. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 1 Ocak tarihinde kamu kurumları, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler, borsa, nüfus müdürlükleri ve okullar tatil olacak. 1 gün sürecek olan resmi tatil 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla ise sona erecek. Bu yıl 31 Aralık ise çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar tarafından 31 Aralık AVM ve marketlerin açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı.

31 ARALIK MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 31 Aralık Çarşamba günü zincir marketler vatandaşlara normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar yeni yıl öncesi alışverişlerini 31 Aralık tarihinde gerçekleştirebilecek.

31 ARALIK BİM, A101, ŞOK, MİGROS, FİLE AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık BİM, A101, ŞOK, Migros ve File marketler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Bu kapsamda 31 Aralık Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK, Migros ve File marketler sabah saat 09.00'da kapılarını müşterilerine açacak ve saat 21.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu durum değişiklik gösterebiliyor. AVM içerisinde bulunan ve daha küçük yerlerde yer alan marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

31 ARALIK AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK, Migros ve File marketlerde olduğu gibi AVM'lerde normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü resmi tatiller arasında yer almadığı için marketler dahil olmak üzere bütün kurumlar normal mesai saatlerinde açık olacaklar.