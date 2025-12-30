Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı

Elazığ'da bir lise adeta para basan bir fabrikaya döndü. Uygulama oteli, fırını ve mutfağı ile üretime katkı sağlayan okulun bir yılda yaptığı ciro dudak uçuklattı. Öğrenciler, döner sermayeden aldıkları ücretle hem kendi hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı
Elazığ'da Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 39 odalı uygulamalı oteli, fırını ve mutfağıyla adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı

Fırında günlük yaklaşık 5 bin ekmek üretilirken, mutfakta da bin öğrenciye yemek hizmeti veriliyor. Üretilen ekmek ve yemekler kent genelinde taşımalı eğitim verilen okullara gönderiliyor.

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı

BİR YILDA 19 MİLYON TL CİRO

Adeta fabrika gibi çalışan okul, bir yılda 19 milyon TL ciro elde etti. Öğrenciler, döner sermayeden aldıkları ücretle hem kendi hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı

"PARANIN BİR KISMI BAKANLIĞA AKTARILDI"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Sadrettin Bayram, "Okulumuz bünyesinde uygulama otelimiz bulunmaktadır. Uygulama otelimizde mutfağımız mevcut. Uygulama otelimizde 39 odamız ve 117 yatağımız mevcuttur. Günlük yüzde 25-30 kapasiteyle kış aylarını geçiriyoruz. Yaz aylarında ise yüzde 80 ile yüzde 90 oranlarına kadar çıkabiliyor. Mutfağımızda çevre okullara özellikle belde okullarına yemek yapıp gönderiyoruz. Bin öğrenciye buradan yemek hazırlayıp gönderiyoruz. Bunların tamamında öğretmenlerimizin gözetiminde öğrencilerimiz görev alıyor. Odalarımızın temizliği tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda 2025 yılında 19 milyon ciro elde ettik. Bu cironun büyük bir kısmını öğrencilerimize harçlık olarak, çalışma alanlarımızın iyileştirilmesi ve malzeme alımında bu cirodan faydalanıyoruz. Geriye kalan kısmı da bakanlığımıza aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lise değil adeta para basan bir fabrika! Yıllık cirosu dudak uçuklattı

"KESİNLİKLE BİR ÜRETİM TESİSİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Okul içerisinde fırının mevcut olduğunu belirten Bayram, "Fırında günlük olarak 4 ila 5 bin arasında ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz orada çalışarak harçlıklarını kazanıyor. Üretilen ekmekleri, taşıma hizmeti vermiş olduğumuz okullara gönderiyoruz. Aynı zamanda çevremizde bulunan pansiyonlu okullarımıza da ekmekleri dağıtıyoruz. Kesinlikle bir üretim tesisi gibi çalışıyoruz. Hizmet üretiyoruz. Çevremizdeki okullara ve insanlara faydalı olabilmek, öğrencilerimizin sektöre daha iyi ve becerikli olabilmeleri için bir mücadele veriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzda, tam anlamıyla işi öğreniyorlar. Yaz aylarında da öğrencilerimizi otellere gönderiyoruz. 6 aylık bir beceri eğitimi görüyorlar. Burada öğrenmiş olduklarını tamamıyla pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda buradan staj yapacakları yere hazır bir şekilde gitmiş oluyor. Çünkü uygulama otelinde sürekli uygulamanın içerisinde olduklarından dolayı gittikleri yerde yabancılık çekmiyorlar" dedi.

