Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Köylülerin inadı rekor getirdi! Kahvehanenin kirası 126 bin TL oldu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyü, son günlerde eşine az rastlanır bir olayı konuşuyor. Köyün kahvehanesinin kirası, vatandaşların inatlaşması üzerine 126 bin TL’ye çıkarken, muhtar bu duruma çözüm yolu arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Köylülerin inadı rekor getirdi! Kahvehanenin kirası 126 bin TL oldu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:47

Gelibolu’nun Bayramiç köyünün kahvehanesinin kiralanması için ihale yapıldı. Köy muhtarının yönettiği ihaleye köyden 4 kişi katıldı. Katılımcılardan hiçbiri geri çekilmeyince fiyat yükseldikçe yükseldi İnatlaşmaya dönen ihalede aylık değeri 15-20 bin TL arası olan köy kahvehanesinin kirası 126 bin TL’ye yükseldi.

Köylülerin inatlaşması üzerine, köy kahvehanesinin değeri normal fiyatın yaklaşık 10 katına çıkarken duruma müdahale eden Muhtar Aziz Koç, ihaleyi iptal etti.

ÖNCEKİ KİRA 4 BİN LİRAYDI

İhale öncesinde sona eren kontratta köy kahvehanesinin kirasının 4 bin TL olduğu belirtildi.

“SAHİL KORDONDA BİLE BU PARAYA DÜKKAN YOK”

Muhtar Aziz Koç yaptığı açıklamada "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık." ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ÖZELLİK YOK

Köy kahvehanesinin rekor fiyata ulaştığı Bayramiç köyünün muhtarı Koç, yaşadıkları köyün ne gastronomi ne doğal sporlar ne de doğal güzellik açısından hiçbir özelliğinin olmadığını kaydetti.

İhaleye 4 köy sakininin katıldığını aktaran Koç “İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu.” dedi.

İHALE PARASININ BİR YILLIĞINI PEŞİN ÖDEMEK İSTEDİ

Köy kahvesinin ihalesine Ersan Babadağlı, Şaban Bülbül, Yalçın Özbek ve Turgay Coşar isimli vatandaşlar katıldı. İnatlaşmanın ardından ihaleyi Yalçın Özbek kazanırken, ihale tutarının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon 512 bin lirayı da peşin ödeyeceğini iddia etmişti.

İHALE YENİDEN YAPILACAK

Muhtar Koç, köy kahvesinin yeniden ihaleye çıkarılacağını, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en eski köyleri belli oldu! Mutfağıyla ünlü şehrimiz meğer tarihte de dünya sıralamasındaymış
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.