Köylülerin inadı rekor getirdi! Kahvehanenin kirası 126 bin TL oldu

Gelibolu’nun Bayramiç köyünün kahvehanesinin kiralanması için ihale yapıldı. Köy muhtarının yönettiği ihaleye köyden 4 kişi katıldı. Katılımcılardan hiçbiri geri çekilmeyince fiyat yükseldikçe yükseldi İnatlaşmaya dönen ihalede aylık değeri 15-20 bin TL arası olan köy kahvehanesinin kirası 126 bin TL’ye yükseldi.

Köylülerin inatlaşması üzerine, köy kahvehanesinin değeri normal fiyatın yaklaşık 10 katına çıkarken duruma müdahale eden Muhtar Aziz Koç, ihaleyi iptal etti.

ÖNCEKİ KİRA 4 BİN LİRAYDI

İhale öncesinde sona eren kontratta köy kahvehanesinin kirasının 4 bin TL olduğu belirtildi.

“SAHİL KORDONDA BİLE BU PARAYA DÜKKAN YOK”

Muhtar Aziz Koç yaptığı açıklamada "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık." ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ÖZELLİK YOK

Köy kahvehanesinin rekor fiyata ulaştığı Bayramiç köyünün muhtarı Koç, yaşadıkları köyün ne gastronomi ne doğal sporlar ne de doğal güzellik açısından hiçbir özelliğinin olmadığını kaydetti.

İhaleye 4 köy sakininin katıldığını aktaran Koç “İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu.” dedi.

İHALE PARASININ BİR YILLIĞINI PEŞİN ÖDEMEK İSTEDİ

Köy kahvesinin ihalesine Ersan Babadağlı, Şaban Bülbül, Yalçın Özbek ve Turgay Coşar isimli vatandaşlar katıldı. İnatlaşmanın ardından ihaleyi Yalçın Özbek kazanırken, ihale tutarının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon 512 bin lirayı da peşin ödeyeceğini iddia etmişti.

İHALE YENİDEN YAPILACAK

Muhtar Koç, köy kahvesinin yeniden ihaleye çıkarılacağını, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu söyledi.