Yapay zekâlı trafik kameraları ceza yağdırdı

AKILLI KAMERALAR NELERİ GÖRÜYOR?

Sistem sadece hız ya da kırmızı ışık ihlallerine bakmıyor. Emniyet kemeri takmamak, direksiyon başında cep telefonu kullanmak ve emniyet şeridi ihlalleri de otomatik olarak tespit ediliyor. Bir ihlal algılandığında zaman damgalı video ve fotoğraf kaydı alınıyor; tüm veriler şifrelenerek saklanıyor. Yani deliller net, itiraz alanı dar.

Ceza süreci de alışıldık yöntemlerden farklı. Sürücüler yol kenarında çevrilmiyor. Bildirimler SMS, e-posta ya da devletin dijital platformu üzerinden yapılıyor. İtiraz hakkı var ama görüntülü kanıtlar çoğu zaman tartışmaya pek alan bırakmıyor.