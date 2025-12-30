Yapay zekâlı trafik kameraları ceza yağdırdı

Kategoriler
Yunanistan, trafikte kural ihlallerini tespit etmek için yapay zekâ destekli kameraları devreye aldı. Atina’da sekiz noktada başlatılan pilot uygulama, kısa sürede dikkat çekici sonuçlar üretti. Yetkililerin paylaştığı verilere göre sistem, sadece dört gün içinde yaklaşık 2.500 ciddi ihlali kayda geçirdi. Bu tablo, şehir trafiğinde kurallara uyumun düşündüğümüzden zayıf olduğunu gösteriyor.
Elbette eleştiriler de var. En küçük ihlallerin bile cezaya dönüşmesi, “en dikkatli sürücüler bile kısa sürede ceza alabilir” yorumlarını beraberinde getirdi. Hatta bazı polis memurlarının dahi bu sistemle kolayca ihlal yapmış sayılabileceği konuşuluyor. Açıkçası, teknolojinin sınırı ve ölçüsü tartışmanın merkezinde.
Sistem sadece hız ya da kırmızı ışık ihlallerine bakmıyor. Emniyet kemeri takmamak, direksiyon başında cep telefonu kullanmak ve emniyet şeridi ihlalleri de otomatik olarak tespit ediliyor. Bir ihlal algılandığında zaman damgalı video ve fotoğraf kaydı alınıyor; tüm veriler şifrelenerek saklanıyor. Yani deliller net, itiraz alanı dar.
Ceza süreci de alışıldık yöntemlerden farklı. Sürücüler yol kenarında çevrilmiyor. Bildirimler SMS, e-posta ya da devletin dijital platformu üzerinden yapılıyor. İtiraz hakkı var ama görüntülü kanıtlar çoğu zaman tartışmaya pek alan bırakmıyor.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Atina’yı Pire Limanı’na bağlayan ana arterlerden biri olan Syngrou Caddesi üzerindeki tek bir yapay zekâ kamerası, dört gün içinde 1.000’den fazla ihlal tespit etti. Bu da pilot sürede kaydedilen ihlallerin neredeyse yarısı demek.
Emniyet kemeri takmayan ya da telefonla konuşan sürücülere 350 euro ceza kesiliyor. Hız ihlallerinde ise tutar 150 ile 750 euro arasında değişiyor. Hesap ortada: Tek bir kameranın üç-dört günde yüz binlerce euroluk ceza üretmesi mümkün.
Şu an yalnızca sekiz noktada aktif olan sistem, Dijital Yönetim Bakanlığı tarafından işletiliyor. Hükümetin planı büyük: Ülke genelinde 2.000 sabit kamera ve 500 mobil ünite. Mobil kameralar, toplu taşıma araçlarına monte edilerek özellikle otobüs şeritlerini denetleyecek. Yetkililer, bu adımın kazaları ve ölümleri azaltacağını, polis üzerindeki yükü hafifleteceğini savunuyor.