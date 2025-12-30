Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2025 yılında kültür varlıklarının iadesine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Her bir iadenin yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi olduğunu” vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:57

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığının 2025 yılında da somut sonuçlarla ortaya konduğu belirtilerek, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit edilerek ülkemize kazandırılmaya devam edildiği ifade edildi.

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

2025’TE 180 ESER DAHA ANAVATANINA DÖNDÜ

2025 yılı içinde toplam 180 kültür varlığının bilimsel incelemeler, yargı süreçleri ve uluslararası işbirlikleri sonucunda Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. Açıklanan verilere göre, 2018–2025 döneminde ülkemize kazandırılan eser sayısı 9.133’e, 2002–2025 yılları arasında geri alınan toplam kültür varlığı sayısı ise 13.448’e ulaştı.

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

2025 YILININ TARİHİ KAZANIMI: MARCUS AURELİUS HEYKELİ YURTTA

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve uzun süredir ABD’de bulunan, Burdur’daki Boubon Antik Kenti kökenli İmparator Marcus Aurelius’un nadide bronz heykeli, 2025 yılının en önemli kültür varlığı iadelerinden biri olarak öne çıktı.

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

Yürütülen kapsamlı diplomatik ve hukuki süreçlerin ardından Türkiye’ye getirilen bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkın ziyaretine sunuldu.

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

KÜLTÜR VARLIKLARINDA ULUSLARARASI İADE BAŞARISI

İsviçre ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, St. Gallen Kantonu’nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkemize kazandırılırken; Bahreyn’den gönüllü olarak iade edilen, İbn-i Berrecân’a ait 1268 tarihli “Kitab Şerhu’l-Esma” adlı yazma eser Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’ne teslim edildi.

Ayrıca New York’ta düzenlenen törenlerle Urartu Dönemi’ne ait bronz kemer ve boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait zırhlı imparator heykeli ile 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke Türkiye’ye iade edildi.

Kültürel mirasta rekor başarı: Bugüne kadar 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.