26°
Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Sabahattin Ali gibi edebiyat ve siyaset tarihinin önemli isimlerinin izlerini taşıyan Sinop Tarihî Cezaevi, Avrupa Birliği’nin desteğiyle yaklaşık 180 milyon TL harcanarak kapsamlı bir restorasyonun ardından müze statüsüyle ziyarete açıldı.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:24

Türkiye'nin hafıza mekanlarından tarihî Cezaevi müzeye dönüştürüldü. Avrupa Birliğinin desteğiyle sürdürülen sürecinin ardından resmi olarak statüsü kazanan tarihî cezaevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sinop Tarihî Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor.” dedi.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

180 MİLYON ÖDENEK

Bakanlık tarihî cezaevinin restorasyonu, teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapımı için toplam 180 milyon ödenek harcadı.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

HAFIZALARA KAZINAN SİMGE

Usta yazar Sabahattin Ali’nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı’nın da bir dönem bu cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, bu yüzden Sinop Tarihî Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını; edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE RESTORE EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihî cezaevindeki çalışmaların “Ortak : Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi” kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. İki aşamalı planla önce restorasyon projesi ve alan yönetim planı hazırlandığını belirten Ersoy, ardından restorasyonun tamamlanıp teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapıldığını ifade etti.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Bakan Ersoy, “Yaklaşık 8 milyon Euro’luk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik.” dedi.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Restorasyonun yanı sıra hibe programlarıyla Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini anlatan Ersoy, “21 farklı proje aracılığıyla, ortak kültürel mirasımızın korunmasına yalnızca yapılar değil, STK’lar da dâhil oldu. İşte bu yüzden Sinop Cezaevi sadece taş duvarlarıyla değil, insanlık için taşıdığı anlamıyla da yeniden ayağa kalktı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

3 BİN 500 METREKARELİK YENİ SERGİ ALANI

Müzenin yalnızca bir dersi vermekle kalmayacağını, ziyaretçilerini duygulandıracağını ve düşündüreceğini belirten Ersoy, “Sinop halkının da gönülden sahiplendiği bu mekân, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak.” dedi.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sergi alanına dikkat çeken Ersoy, bu mirasın Sinop’u Karadeniz’in cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

KÜLTÜREL MİRAS YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı ve projede emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bakan Ersoy, “Bugün Sinop’ta açılışını yaptığımız bu müze, ülkemizin kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktasıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye’nin kültürel mirasında yeni dönem: Sinop Cezaevi ziyarete açıldı

Tarihî Sinop Cezaevi Müzesi konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte ziyarete açıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler törenin ardından müzeyi gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek şehrin kültür ve turizm potansiyeline yönelik projeler hakkında bilgi aldı.

