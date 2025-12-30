Menü Kapat
Doğal gaz ve elektrikte fiyatlar güncellendi! 1 Ocak 2026 itibarıyla rakamlar değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını; elektrik piyasasında da 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini belirledi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi! EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak. İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi. Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek. Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Doğal gaz ve elektrikte fiyatlar güncellendi! 1 Ocak 2026 itibarıyla rakamlar değişiyor

ELEKTRİK PİYASASI İÇİN SAYAÇ, GÜVENCE VE KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı. Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutar 246 lira olarak uygulanacak.

Doğal gaz ve elektrikte fiyatlar güncellendi! 1 Ocak 2026 itibarıyla rakamlar değişiyor

GÜVENCE BEDELLERİ TÜKETİCİ GRUPLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi.

Doğal gaz ve elektrikte fiyatlar güncellendi! 1 Ocak 2026 itibarıyla rakamlar değişiyor

Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi.

Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

Doğal gaz ve elektrikte fiyatlar güncellendi! 1 Ocak 2026 itibarıyla rakamlar değişiyor

2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olacak. Kurulun 25 Aralık tarihli toplantısında alınan kararlar, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

