SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

31 Aralık kamu bankaları ve özel bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar yarım gün mü açık, çalışıyor mu?

Yeni yıl sebebiyle 1 Ocak Perşembe günü bankalar tam gün kapalı olacak. Özel ve kamu bankalarında para transferi, kredi başvurusu, fatura ödeme ve diğer işlemleri gerçekleştirmeye hazırlanan vatandaşlar, banka şubelerinin çalışma günlerine odaklandı. Resmi tatil ve dini bayramlarda bankalar hizmet vermiyor. Bankaların çalışmasına göre hareket eden Borsa İstanbul’da benzer şekilde bankaların kapalı olduğu günler, açık olmuyor. 31 Aralık Çarşamba günü ise yılbaşı tatilinden bir gün öncesi olması sebebiyle bankaların çalışma durumu yakından takip ediliyor. Peki Yarın (31 Aralık) bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, bankaların çalışma saatleri…

Haber Merkezi
30.12.2025
11:09
30.12.2025
11:09

Resmi tatil günlerinde belediyeler, nüfus müdürlükleri, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, kaymakamlıklar, valilikler ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Dini bayramlar öncesinde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise kurumlar yarım gün hizmet veriyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala banka şubelerinde işlem gerçekleştirecekler ise çarşamba günü çalışma saatlerine göre hareket edecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 31 Aralık’ta özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri belli oldu. Peki Yarın bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü açık? İşte, detaylar…

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesindeki gün arife olarak kabul edildiğinden kamu kurumları ve bazı işletmeler yarım gün açık oluyor. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 1 Ocak resmi tatil olduğundan bankalar tam gün kapalı olacak. 31 Aralık tarihinde ise özel ve kamu bankaları normal saatlerinde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Bankalar, çarşamba günü saat 09.00’da açılırken saat 17.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

31 Aralık kamu bankaları ve özel bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar yarım gün mü açık, çalışıyor mu?

BANKALAR 1 OCAK’TA KAPALI OLACAK

1 Ocak resmi tatilde özel ve kamu bankalar tüm gün kapalı olacak. Benzer şekilde 1 Ocak tarihinde Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. 2 Ocak Cuma günü özel ve kamu bankaları normal çalışma saatlerinde müşterilerini kabul etmeye devam edecek.

31 Aralık kamu bankaları ve özel bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar yarım gün mü açık, çalışıyor mu?

1 OCAK’TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

1 Ocak cuma günü kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok kurum kapalı olacak. 1 Ocak’ta kapalı olacak kurumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BELEDİYELER

KAYMAKAMLIKLAR

ECZANELER (nöbetçi hariç)

NOTERLER (nöbetçi hariç)

HASTANELER (acil servisler dışında)

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

#Yaşam
