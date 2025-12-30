Almanya zor durumda: İşten çıkarmalar başlayacak

Yüksek enerji maliyetleri, küresel siparişlerdeki zayıflık ve ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri ekonomiyi baskılayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Buna ek olarak, Çin’in daha önce Almanya’dan ithal ettiği bazı ürünleri artık kendi üretmesi ve otomotiv sektörünü etkileyen çip kıtlığı da tabloyu ağırlaştırıyor.