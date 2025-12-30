Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yeni yıla günler kala yılbaşı tedbirleri de duyurulmaya başlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 11:29

Ankara Emniyet Müdürlüğü yılbaşı kutlamaları kapsamında 31 Aralık günü saat 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak 31 Aralık 2025 günü saat 18.00'den itibaren; Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı'nın tamamı, Milli Müdafaa Caddesi'nin tamamı, Aşkabat Caddesi'nin (Bahçeli 7.Cadde) tamamı, Bestekar Caddesi'nin tamamı, Kızılırmak Caddesi'nin tamamı, Olgunlar Caddesi'nin tamamı, Selanik Caddesi'nin tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin tamamı, Azerbaycan Caddesi'nin (Bahçeli 3.Cadde) tamamı, Yüksel Caddesi'nin tamamı, Sakarya Caddesi'nin tamamı, Kumrular Caddesi'nin tamamı, Tunus Caddesi'nin tamamı, Tuna Caddesi'nin tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavsak ile Kızılay Kavsak arasında kalan bölümü, İnkılap Sokağı'nın tamamı, Konur Sokağı'nın tamamı, Karanfil Sokağı'nın tamamı, Bilge Sokağı'nın tamamı, Bülten Sokağı'nın tamamı, Çığır Sokağı'nın tamamı, Bayındır Sokağı'nın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin tamamı, Meşrutiyet Caddesi'nin tamamı, Filistin Caddesi'nin tamamı, Polonya Caddesi'nin tamamı, İran Caddesi'nin tamamı, Arjantin Caddesi'nin tamamı, Kuleli Caddesi'nin tamamı programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#Gündem
