TGRT Haber
30°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Akıllı saatinden gelen bir uyarı, hayatını kurtardı: Gizli hastalığını şans eseri keşfetti

Apple Watch model bir akıllı saat, İngiltere'de yaşayan Sam Adams isimli kadının, kalp atış hızının normalden düşük olduğuna dair sürekli uyarı veriyordu. Yapılan kontrollerde Adams'ın gizli hastalığı keşfedildi.

Akıllı saatinden gelen bir uyarı, hayatını kurtardı: Gizli hastalığını şans eseri keşfetti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
14:59
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
14:59

Teknolojinin hayat kurtaran yüzü bir kez daha sahneye çıktı. Sıradan bir akıllı saat olarak görmeye alıştığımız Apple Watch, 57 yaşındaki Sam Adams'ın hayatını kelimenin tam anlamıyla kurtardı. İngiltere'de yaşayan Adams, saatinin sürekli olarak gönderdiği uyarı sayesinde, hayatını tehdit eden bir beyin tümörüne sahip olduğunu öğrendi.

The Sun'ın haberine göre hikaye, Sam Adams'ın Kosta Rika tatilinden dönmesiyle başlıyor. Yaşadığı çok yoğun stresli hayat sebebi ile kendini yorgun ve halsiz hisseden kadın, bu durumu ilk başlarda çok önemsememişti. Ancak kolundaki saati, sürekli olarak alışılmadık derecede düşük kalp atış hızı uyarısı gönderiyordu.

Akıllı saatinden gelen bir uyarı, hayatını kurtardı: Gizli hastalığını şans eseri keşfetti

İLK BAŞTA KALP RAHATSIZLIĞI ZANNETTİLER

Uyarılar üzerine bir hastaneye tansiyonunu ölçtürmeye gitti ve çeşitli tetkikler yapıldı. Doktorlar, başlangıçta uyarıların sebebinin, tedavi edilebilir bir kalp rahatsızlığı olduğunu belirledi. Ancak Adams'ın sık sık yaşadığı baş ağrılarını da dile getirmesi, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Kalp rahatsızlığı araştırılırken, doktorlar Adams'a CT taraması yaptırmaya karar verdi. Taramalar sonucunda kadının beyninde daha önce hiç fark edilmemiş bir tümör olduğu tespit edildi.

Doktorlar tarafından iyi huylu olduğu düşünülen tümör, sürekli takip edilmeyi gerektiriyor. Adams'ın şu anda düzenli ilaç kullandığı ve tümörün seyrini takip etmek için periyodik taramalardan geçtiği öğrenildi.

Akıllı saatinden gelen bir uyarı, hayatını kurtardı: Gizli hastalığını şans eseri keşfetti

"İYİ Kİ O UYARI GELMİŞ"

Sam Adams, yaşadığı kurtuluşu şu sözlerle özetliyor:

"Apple Watch'uma o kadar minnettarım ki. Eğer o uyarı gelmeseydi, şu anda ne durumda olurdum bilmiyorum. Hâlâ tümörle yaşıyorum ama iyiyim ve teknolojiye, ihtiyacım olduğunu bilmediğim o erken uyarıyı bana verdiği için minnettarım."

TGRT Haber
