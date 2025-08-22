WhatsApp cevapsız aramalar için sesli mesaj özelliğini test ediyor

Hepimizin başına gelmiştir: Acil bir durum için WhatsApp'tan birini ararız, ancak o kişinin telefonu meşguldür veya herhangi bir sebeple cevap vermez. Sinir bozucu bu durum artık tarihe karışıyor olabilir.

Geçtiğimiz ay WhatsApp'ın cevapsız aramalar için hatırlatıcı geliştirdiği yönündeki haberlerin ardından, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması şimdi de sesli mesaj kutusu benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, yeni özellik Android için yayınlanan 2.25.23.21 numaralı WhatsApp Beta sürümünde ortaya çıktı.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem tahmin edebileceğinizden çok daha pratik. Birini WhatsApp üzerinden sesli aradığınızda ve o arama cevapsız kaldığında, ekranda artık "Tekrar Ara" ve "İptal" butonlarının yanı sıra "Sesli mesaj kaydet" kısayolu da beliriyor. Kısayol aynı zamanda o kişiyle olan sohbet penceresinde de görünüyor.

Bu özellik sayesinde aramanıza cevap veremeyen kişiye hızlıca sesli mesaj gönderebileceksiniz. Elbette bu işlemi zaten sohbet penceresindeki ses kayıt simgesiyle de yapabiliyordunuz, ancak yeni buton tüm süreci çok daha pratik ve hızlı hale getiriyor.

WABetaInfo'ya göre, ses kayıt kısayolu şu anda sınırlı sayıdaki Android beta kullanıcısı tarafından test ediliyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise henüz belirsiz. Ancak WhatsApp'ın bu tür yenilikleri genellikle birkaç ay içinde herkese sunduğunu düşünürsek, çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor.