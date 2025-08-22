Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp cevapsız aramalar için sesli mesaj özelliğini test ediyor

WhatsApp'a yeni bir sesli mesaj kısayolu özelliği ekleniyor. Sadece birkaç beta kullanıcısı için sunulan özellik, cevapsız aramalarda "Tekrar Ara" ve "İptal" seçeneklerinin yanında "Sesli mesaj kaydet" seçeneği sunacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 14:08

Hepimizin başına gelmiştir: Acil bir durum için 'tan birini ararız, ancak o kişinin telefonu meşguldür veya herhangi bir sebeple cevap vermez. Sinir bozucu bu durum artık tarihe karışıyor olabilir.

Geçtiğimiz ay WhatsApp'ın cevapsız aramalar için hatırlatıcı geliştirdiği yönündeki haberlerin ardından, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması şimdi de sesli mesaj kutusu benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, yeni özellik Android için yayınlanan 2.25.23.21 numaralı WhatsApp sürümünde ortaya çıktı.

WhatsApp cevapsız aramalar için sesli mesaj özelliğini test ediyor

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem tahmin edebileceğinizden çok daha pratik. Birini WhatsApp üzerinden sesli aradığınızda ve o arama cevapsız kaldığında, ekranda artık "Tekrar Ara" ve "İptal" butonlarının yanı sıra "Sesli mesaj kaydet" kısayolu da beliriyor. Kısayol aynı zamanda o kişiyle olan sohbet penceresinde de görünüyor.

Bu özellik sayesinde aramanıza cevap veremeyen kişiye hızlıca sesli mesaj gönderebileceksiniz. Elbette bu işlemi zaten sohbet penceresindeki ses kayıt simgesiyle de yapabiliyordunuz, ancak yeni buton tüm süreci çok daha pratik ve hızlı hale getiriyor.

WABetaInfo'ya göre, ses kayıt kısayolu şu anda sınırlı sayıdaki Android beta kullanıcısı tarafından test ediliyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise henüz belirsiz. Ancak WhatsApp'ın bu tür yenilikleri genellikle birkaç ay içinde herkese sunduğunu düşünürsek, çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER
WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlar 52 bini aştı
WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek
ETİKETLER
#whatsapp
#beta
#Yenilik
#Sesli Mesaj
#Hatırlatıcı
#Teknoloji
