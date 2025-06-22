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 | Bengü Sarıkuş

WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek

Meta’ya ait WhatsApp, uzun süredir reklamsız kalacağını duyurmuştu. Ancak uygulamaya reklam ekleme planları gündeme gelmişti. Avrupa Birliği (AB) kullanıcıları için reklam uygulaması şimdilik askıya alındı, reklamlar en erken 2026’da AB’de devreye girecek.

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WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 15:08
WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, uzun süredir "reklamsız kalacak" sözü veriyordu. Ancak son aylarda bu durum değişmiş ve uygulamaya reklamların ekleneceği yönünde haberler çıkmıştı. Fakat Avrupa Birliği'nde yaşayan kullanıcılar için bu değişiklik şimdilik askıya alındı. Reklamlar en erken 2026’ya kadar AB ülkelerinde görünmeyecek.

Bu ertelemenin nedeni hayırseverlik değil. Politico’nun haberine göre Meta, İrlanda’nın veri koruma kurumuyla yaptığı görüşmede, reklam modelini AB'de uygulamaya koymadan önce detaylı bir inceleme sürecine girileceğini belirtti. Plan; kullanıcıların Facebook ve Instagram’daki tercihleri üzerinden WhatsApp'ta kişiselleştirilmiş reklamlar göstermeyi içeriyor. Bu da doğal olarak veri gizliliği açısından endişe yaratıyor.

WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek

AB'deki kullanıcılar için bu gelişme, son dönemdeki diğer dijital “zaferler”in bir devamı niteliğinde. Örneğin iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte iPhone’larda alternatif uygulama mağazalarının önü açılmış, hatta Fortnite gibi bazı oyunlar App Store dışında geri dönmüştü. Microsoft da benzer şekilde, Avrupa'da Edge tarayıcısını kullanıcıların önüne dayatma politikasından vazgeçmişti. Tüm bu gelişmelerin arkasında ise AB'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) var. Bu yasa, büyük teknoloji firmalarına daha adil davranmaları için ciddi baskı kuruyor.

Ancak bu durumdan memnun olmayanlar da var. Apple, örneğin, Avustralya'yı açıkça uyardı: “Avrupa’nın izinden gitmeyin. Aksi takdirde güvenlik ve gizlilik riskleri oluşur.” Şirket, sistem üzerindeki kontrolünü "kullanıcı güvenliği" gerekçesiyle savunuyor.

WhatsApp AB kullanıcılarına reklam gösteremeyecek

Öte yandan, İrlanda Veri Koruma Komisyonu, WhatsApp'ın reklam planlarını görüşmek üzere şirketle bir araya gelecek. Komiser Des Hogan, diğer Avrupa veri koruma kurumlarının da bu süreçteki endişelerini toplayacaklarını söyledi. Komiser Dale Sunderland ise “Henüz erken bir aşamadayız, net bir sorun ya da kırmızı çizgi belirlenmiş değil” diyerek sürecin devam ettiğini vurguladı.

Şimdilik, Avrupa’daki kullanıcılar reklamsız WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Dünyanın geri kalanı ise uygulamaya gelecek reklamlarla tanışmaya hazırlanıyor. WhatsApp ise son açıklamasında kişisel sohbetlerde reklam olmayacağının altını çizdi

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