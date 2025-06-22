Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

Yüksek faizler, konut alımlarını durma noktasına getirirken yatırımcıyı mevduata, müteahhiti üretimden vazgeçmeye yöneltti. Uzmanlara göre, faizlerin yükseldiği bu ortamda hem bireysel hem de kurumsal yatırımlar erteleniyor. "Piyasada ev alma isteği var ama herkes faizlerin düşmesini bekliyor" yorumunu yapan sektör temsilcileri, konut fiyatlarının artış potansiyeline dikkat çekiyor.

Yüksek faizler nedeniyle konut yatırımı yerine mevduat tercih ediliyor. Yatırımcılar, kredi maliyetlerinin artması ve kira getirisiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle konut alımını erteliyor. Firmalar da projelere başlamaktansa faiz getirisine odaklanıyor. Bir sektör yetkilisi, "Müteahhitler için borçlanarak konut üretmek bugün ciddi bir risk. Yükselen maliyetler ve düzensiz talep, firmaları yatırımdan uzaklaştırıyor" diyerek durumu özetliyor.

FAİZLER YÜKSELDİ, YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE’DEN UZAKLAŞIYOR!

Yabancı yatırımcılar için de faiz oranları belirleyici unsur haline geldi. Finansman şartlarını daha uygun bulan alıcılar, Türkiye yerine alternatif pazarlara yöneliyor. "Yüksek faiz, yabancı gözüyle Türkiye'yi daha riskli hale getiriyor" yorumları yapılıyor.

KONUT YERİNE MEVDUAT

Sektör oyuncuları, konutun uzun vadede mevduattan daha kazancılı olduğuna dikkat çekiyor. Ancak mevcut faiz ortamı nedeniyle alıcılar "bekle gör" stratejisi izliyor. Bu da hem üretimi hem de tüketimi baskılıyor.

Yüksek faizler, sadece konut piyasasını değil, genel ekonomik aktiviteyi de sekteye uğratıyor. Uzmanlara göre, yurt dışına çıkan sermaye artışı, döviz çıkışına neden olurken, yerli yatırımcılar iç pazarı terk ediyor. Sektör, yatırım ortamını canlandırmak için faizlerin düşürülmesini ve teşvik paketlerinin hayata geçirilmesini talep ediyor.