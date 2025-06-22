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 | Bengü Sarıkuş

Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

Yüksek faiz oranları konut piyasasını durma noktasına getirdi. Yatırımcılar, artan kredi maliyetleri ve belirsiz kira getirisi nedeniyle konut alımını erteliyor, mevduata yöneliyor. Müteahhitler ise borçlanarak üretim yapmayı riskli buluyor, yeni projelerden uzak duruyor.

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Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 09:00

Yüksek faizler, konut alımlarını durma noktasına getirirken yatırımcıyı mevduata, müteahhiti üretimden vazgeçmeye yöneltti. Uzmanlara göre, faizlerin yükseldiği bu ortamda hem bireysel hem de kurumsal yatırımlar erteleniyor. "Piyasada ev alma isteği var ama herkes faizlerin düşmesini bekliyor" yorumunu yapan sektör temsilcileri, konut fiyatlarının artış potansiyeline dikkat çekiyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

Yüksek faizler nedeniyle konut yatırımı yerine mevduat tercih ediliyor. Yatırımcılar, kredi maliyetlerinin artması ve kira getirisiyle ilgili belirsizlikler nedeniyle konut alımını erteliyor. Firmalar da projelere başlamaktansa faiz getirisine odaklanıyor. Bir sektör yetkilisi, "Müteahhitler için borçlanarak konut üretmek bugün ciddi bir risk. Yükselen maliyetler ve düzensiz talep, firmaları yatırımdan uzaklaştırıyor" diyerek durumu özetliyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

FAİZLER YÜKSELDİ, YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE’DEN UZAKLAŞIYOR!

Yabancı yatırımcılar için de faiz oranları belirleyici unsur haline geldi. Finansman şartlarını daha uygun bulan alıcılar, Türkiye yerine alternatif pazarlara yöneliyor. "Yüksek faiz, yabancı gözüyle Türkiye'yi daha riskli hale getiriyor" yorumları yapılıyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

KONUT YERİNE MEVDUAT

Sektör oyuncuları, konutun uzun vadede mevduattan daha kazancılı olduğuna dikkat çekiyor. Ancak mevcut faiz ortamı nedeniyle alıcılar "bekle gör" stratejisi izliyor. Bu da hem üretimi hem de tüketimi baskılıyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Yüksek faiz yatırımcıyı mevduata kaydırdı

Yüksek faizler, sadece konut piyasasını değil, genel ekonomik aktiviteyi de sekteye uğratıyor. Uzmanlara göre, yurt dışına çıkan sermaye artışı, döviz çıkışına neden olurken, yerli yatırımcılar iç pazarı terk ediyor. Sektör, yatırım ortamını canlandırmak için faizlerin düşürülmesini ve teşvik paketlerinin hayata geçirilmesini talep ediyor.

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