Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Altın fiyatları ve döviz kurları savaşın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşarken, petrol ve akaryakıt fiyatlarında da artış devam ediyor. Motorine 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,66 TL indirim bekleniyor. Peki, 22 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

22 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ GEÇERLİ OLAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL