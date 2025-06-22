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 | Bengü Sarıkuş

Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Altın fiyatları ve döviz kurları savaşın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşarken, petrol ve akaryakıt fiyatlarında da artış devam ediyor. Motorine 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 08:46

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,66 TL indirim bekleniyor. Peki, 22 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

22 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ GEÇERLİ OLAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

Motorine indirim bekleniyor! İşte 22 Haziran 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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