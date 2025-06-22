Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları savaş etkisiyle rekor kırarken, Fed kararıyla düşüye geçmişti. Ancak ABD'nin savaşa dahnil olmasıyla gözler yeniden altına çevrildi. Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurları da yakın takip altında! İşte 22 Haziran 2025 Pazar günü güncel altın ve döviz kurları...
xİran ile İsrail arasında 10 gündür devam eden çatışmaya ABD de dahil oldu. Böylece gözler bir kez daha hafta sonu olduğu için kapalı olan piyasalara çevrildi. Uluslararası ajansların savaşın başladığı haberlerini servis ettiği ilk andan itibaren büyük bir tırmanışa geçen altın fiyatları Fed kararları sonrası düşüşe geçmişti. Dolar başta olmak üzere yatırımcıların merceği altındaki döviz kurları ise karışık seyrediyor. Tüm dikkatler yarın açılışla birlikte piyasaların ne tepki vereceğinde olacak Peki bugün durum ne? İşte 22 Haziran 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları ve döviz kurları...
Peki 22 Haziran pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerde güne başladı? İşte piyasaların günün ilk ışıklarıyla verdiği sinyaller ve detaylar...
Alış 4.295,44 TL
Satış 4.296,86 TL
Alış 7.049,00 TL
Satış 7.113,00 TL
Alış 14.097,00 TL
Satış 14.225,00 TL
Alış 28.106,00 TL
Satış 28.318,00 TL
Alış 3.368,08 dolar
Satış 3.369,24 dolar
ABD Doları: Alış: 39,6155 TL, Satış: 39,7257 TL
Euro: Alış: 45,6764 TL, Satış: 45,8826 TL
İngiliz Sterlini: Alış: 53,3198 TL, Satış: 53,5046 TL