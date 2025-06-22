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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları savaş etkisiyle rekor kırarken, Fed kararıyla düşüye geçmişti. Ancak ABD'nin savaşa dahnil olmasıyla gözler yeniden altına çevrildi. Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurları da yakın takip altında! İşte 22 Haziran 2025 Pazar günü güncel altın ve döviz kurları...

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Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 08:38

xİran ile İsrail arasında 10 gündür devam eden çatışmaya ABD de dahil oldu. Böylece gözler bir kez daha hafta sonu olduğu için kapalı olan piyasalara çevrildi. Uluslararası ajansların savaşın başladığı haberlerini servis ettiği ilk andan itibaren büyük bir tırmanışa geçen altın fiyatları Fed kararları sonrası düşüşe geçmişti. Dolar başta olmak üzere yatırımcıların merceği altındaki döviz kurları ise karışık seyrediyor. Tüm dikkatler yarın açılışla birlikte piyasaların ne tepki vereceğinde olacak Peki bugün durum ne? İşte 22 Haziran 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları ve döviz kurları...

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Peki 22 Haziran pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerde güne başladı? İşte piyasaların günün ilk ışıklarıyla verdiği sinyaller ve detaylar...

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR

Alış 4.295,44 TL

Satış 4.296,86 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.049,00 TL

Satış 7.113,00 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 14.097,00 TL

Satış 14.225,00 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.106,00 TL

Satış 28.318,00 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.368,08 dolar

Satış 3.369,24 dolar

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: Alış: 39,6155 TL, Satış: 39,7257 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Euro: Alış: 45,6764 TL, Satış: 45,8826 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

İngiliz Sterlini: Alış: 53,3198 TL, Satış: 53,5046 TL

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

22 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI

Savaş kızıştı, altın fiyatları mercek altında! Dolar belirsiz seyirde! İşte 22 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları
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