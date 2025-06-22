Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığımızla oynayan marka ve firmaları tespit ederek duyurmaya devam ediyor. Son yapılan incelemelerde siyah çayda gıda boyası, pekmezde ilave şeker ve kırmızı biber içerisinde domates tespit edildi. İşte tağşiş listesi ve o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, pekmez, baharat ve çay markaları ifşa edildi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan testlerde; öğütülmüş kırmızı biberin içerisinde domates, pekmezde şeker ilavesi, siyah çayda gıda boyası kullanımı tespit edildi.