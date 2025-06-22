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 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığımızla oynayan marka ve firmaları tespit ederek duyurmaya devam ediyor. Son yapılan incelemelerde siyah çayda gıda boyası, pekmezde ilave şeker ve kırmızı biber içerisinde domates tespit edildi. İşte tağşiş listesi ve o markalar...

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Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 09:36

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, pekmez, baharat ve çay markaları ifşa edildi.

Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi

Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık o markaları açıkladı: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi

Son yapılan testlerde; öğütülmüş kırmızı biberin içerisinde domates, pekmezde şeker ilavesi, siyah çayda gıda boyası kullanımı tespit edildi.

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ETİKETLER
#T.c. Tarım Ve Orman Bakanlığı
#Siyah çayda gıda boyası
#şekerli pekmez
#pekmezde şeker ilavesi
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#sağlıksız ürünler
#tağşiş listesi
#Ekonomi
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