 Banu İriç

WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlar 52 bini aştı

Rusya WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlara karşı savaş açtı. 2025 yılından bu yana işlenen suçların ulaştığı sayılar durumun ciddiyetini ortaya koydu.

WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlar 52 bini aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
01:45
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
01:45

özellikle başta olmak üzere çok sayıda suçun işlenmesinde kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle ve için kısıtlama uygulamaya başladı. Devlet verilerine göre oranlarındaki artışın dikkat çekmesi sonrası harekete geçildi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlar 52 bini aştı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulunarak, suçlularla mücadele etmek amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Aralarında Nemkin'in de bulunduğu Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

