İş yerinde ayrımcılığa mı uğruyorsunuz? 4 aylık tazminat alabilirsiniz! İsa Karakaş'tan tüm çalışanlara kritik uyarı

İşverenin çalışanları yönetme hakkı sınırlıdır. Bu hak, dürüstlük (iyi niyet) kurallarına ve eşit davranma ilkesine uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu açıdan bakıldığında işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Bu sınırlama işverenin iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir sebep olmadıkça keyfî biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır.
Yani bir işveren istediği gibi kural koyamaz, çalışanlara keyfine göre emirler veremez, işçiler arasında haklı bir neden olmadıkça ayrım yapamaz. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işyerinde ayrımcılığa uğrayanlar için belirlenen haklara dikkat çekti.
Karakaş, "İşverenin yönetim hakkı yasadan, sözleşmeden ve iş yeri uygulamasından kaynaklanabilir. Bu konuda en yaygını, işçinin imzaladığı sözleşme veya sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmelik hükümleri ile değişiklik yapılmasını kabul etmesidir. Ancak yönetim hakkı kapsamında kalan değişikliğin, işçinin kişilik haklarına, emredici kurallara ve ahlaka aykırı olmaması, işverenin bu hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanması gerekir" dedi.
Karakaş, eşitlik ilkesinin en temel anlamda Anayasada “Herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” hükümleri ile kurala bağlandığını vurguladı.
Karakaş, "Ayrıca “Ücrette Adalet Sağlanması” başlığı altında düzenlemeler de eşitlik ilkesi ile ilgilidir. İş Kanunu’nda ise; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiştir" dedi.
İşveren, işçiler arasında ancak haklı sebeplerle farklı uygulamalarda bulunabilir. Karakaş, Yargıtay kararlarında, esaslı nedenler bulunmadıkça ve biyolojik ya da işin niteliğinden kaynaklanan zorunlu sebepler olmadıkça eşit davranma borcunun ihlal edilemeyeceği vurgulandığını belirtti.
Ancak sendikal nedenlere dayalı ayrım ile siyasi görüş, düşünce ve dünya görüşü gibi sebeplerle yapılan ayrımlar kesin olarak yasaklanmıştır.
Karakaş, "İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının işçi tarafından kanıtlanması halinde yaptırımı İş Kanunu’nda hâkimin takdir edeceği işçiye verilmesi gereken 4 aya kadar ücreti tutarında bir tazminattır" diyerek çalışanları uyardı.