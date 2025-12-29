Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamalayan Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de fazla süre alamayan oyuncuları takıma katmayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 09:40

Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor, ara transfer döneminde rotasını yurt içine çevirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'de fazla süre alamayan ve takımlarından ayrılmak isteyen oyunculara yönelen bordo-mavililer, Ahmed Kutucu ve Oğuz Aydın için kulüplerine teklifte bulundu.

Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

BONSERVİSİ OLMAZSA KİRALIK

Ahmed Kutucu için Galatasaray'ın kapısını çalan Trabzonspor, oyuncuyu bonservisiyle almayı teklif etti. Bunun kabul görmemesi halinde ise Trabzonspor, Kutucu için kiralama formülünü devreye sokacak.

Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

Trabzonspor, Oğuz Aydın için de Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralık artı satın alma opsiyonu içeren bir teklifte götürdü.

Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

ESKİ HOCASINI ÖZLEMİŞ

Alanyaspor'da Fatih Tekke ile çalışan Oğuz Aydın'ın hocasıyla yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Net bir sol kanat eksikliği bulunan Trabzonspor'daki boşluğu da doldurmaya olumlu bakıyor.

Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, taraftarın bu çağrısı sonrası Trabzonspor'a Oğuz Aydın'la ilgili olumsuz cevap verdi. Sarı-lacivertli kulübün olumsuz dönüşü sonrası iki kulüp arasındaki görüşmeler sonlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edinson Cavani sahneden çekildi: Futbolda bir büyük veda daha!
Galatasaray'a Afrika Kupası'ndan müjde! Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor
İrfan Can Kahveci'nin Hull City transferinde kritik detay!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.