Trabzonspor tekliflerini sundu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki oyuncu için geri sayım

Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor, ara transfer döneminde rotasını yurt içine çevirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'de fazla süre alamayan ve takımlarından ayrılmak isteyen oyunculara yönelen bordo-mavililer, Ahmed Kutucu ve Oğuz Aydın için kulüplerine teklifte bulundu.

BONSERVİSİ OLMAZSA KİRALIK

Ahmed Kutucu için Galatasaray'ın kapısını çalan Trabzonspor, oyuncuyu bonservisiyle almayı teklif etti. Bunun kabul görmemesi halinde ise Trabzonspor, Kutucu için kiralama formülünü devreye sokacak.

Trabzonspor, Oğuz Aydın için de Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralık artı satın alma opsiyonu içeren bir teklifte götürdü.

ESKİ HOCASINI ÖZLEMİŞ

Alanyaspor'da Fatih Tekke ile çalışan Oğuz Aydın'ın hocasıyla yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Net bir sol kanat eksikliği bulunan Trabzonspor'daki boşluğu da doldurmaya olumlu bakıyor.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, taraftarın bu çağrısı sonrası Trabzonspor'a Oğuz Aydın'la ilgili olumsuz cevap verdi. Sarı-lacivertli kulübün olumsuz dönüşü sonrası iki kulüp arasındaki görüşmeler sonlandı.