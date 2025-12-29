Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim durumu

31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2026 günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebepten dolayı ülkemizde 1 Ocak yılbaşı tatilinde belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, bankalar, kargolar, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. 1 Ocak yılbaşı nedeniyle 31 Aralık okullar yarım gün mü olduğu ise araştırılmaya başlandı. 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim durumu
Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, nüfus müdürlükleri, noterler, bankalar, kargolar ve okullar kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü tüm bu kurumlar kapalı olacak. Yeni yılın nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü de gündeme geldi. Ailesiyle yılbaşı tatili planı yapan vatandaşlar tarafından 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim durumu

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ 31 ARALIK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 31 Aralık 2025 tarihi tatil veya yarım gün olmayacak. Resmi tatiller arasında yer almayan 31 Aralık 2025 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde tam gün ders işlenecek. Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, noterler, eczaneler, nüfus müdürlükleri, bankalar, borsa ve kargo firmaları tam gün mesai yapacak.

Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim durumu

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil olmayacak. Yeni yıl tatili sadece 1 Ocak 2026 tarihini kapsıyor. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim devam edecek.

2026 yılında geçerli olan resmi tatillerin tamamı ise şöyle:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

