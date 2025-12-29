Beklenen kulis geldi! Emekli ve memur yeni yılda ne kadar zam alacak?

Kategoriler
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.
Peki kulislere yansıyan rakamlar neler? İşte emekli memur zammından son dakika bilgileri...
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Geriye 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması adımı kaldı.
ORANLAR NASIL ŞEKİLLENİYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yıl sonu enflasyonu için yüzde 30'u işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise yüzde 31 açıklamasında bulundu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyon tahminin yüzde 1.16 olarak kaydet geçti. Bu tahmin rakamlarıyla 2025 yılı enflasyon oranı yüzde 31.25 olarak gerçekleşecek. Eğer enflasyon gerçekleşmesi bu yönde olursa SSK ve BAĞ;KUR emeklileri için yüzde 12.49 zam oranı gündeme gelecek. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7.13'lük enflasyon farkı dahil edildiğinde yüzde 18.9 olarak şekillenecek.
SGK VE BAĞKUR ZAM ORANLARI
6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. 5 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1.08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor.
Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6,5'luk fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek. Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak.
Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam alan memur ve memur emeklileri ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 17.57'lik zammı şimdiden aldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonu tahmini 1,08 olacak.. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olarak hesaplanacak. Toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek. Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL'dir. Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL'ye 1000 TL'lik seyyanen zamla bu rakam 61 bin 17 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yüzde 30'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek. 1000 TL'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 60 bin 487 TL, üniversite mezunu en düşük memur ise 62.977 TL olacak.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
Yüzde 18.79'lik senaryoya göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye çıkacak.
Yüzde 18.84'lük enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş seyyanen zamla birlikte 27 bin 943 TL'ye yükselmiş olacak.
Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.