Beklenen kulis geldi! Emekli ve memur yeni yılda ne kadar zam alacak?

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1.08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor.

