29 Aralık İstanbul elektrik kesintileri listesi! Pazartesi günü 21 ilçede planlı kesinti uygulanacak: İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Aralık Pazartesi günü Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintileri kimi bölgelerde kısa süreli olurken, bazı mahallelere gün boyunca enerji verimi sağlanmayacak.