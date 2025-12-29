29 Aralık İstanbul elektrik kesintileri listesi! Pazartesi günü 21 ilçede planlı kesinti uygulanacak: İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?

Kategoriler
29 Aralık Pazartesi günü İstanbul’da geniş çaplı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre günün farklı saatlerinde gerçekleşecek çalışmalar neticesinde 21 ilçede kesintiler yaşanacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Aralık Pazartesi günü Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintileri kimi bölgelerde kısa süreli olurken, bazı mahallelere gün boyunca enerji verimi sağlanmayacak.
Avrupa yakasında gerçekleşecek kesintiler BEDAŞ’ın resmi sitesinde kamuoyu ile paylaşılırken, İstanbul’un Anadolu yakasındaki kesintilere dair bilgiler ise AYEDAŞ’ın resmi sitesinden sorgulanabilecek.