Rusya'da WhatsApp ve Telegram aramaları engellendi! Sebebi açıklandı

Rusya Federasyonu'nda, WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramaların engellendiği ortaya çıktı. Engellemelerin ise yaptırımlar nedeniyle altyapı yenilemelerinin yapılamaması sonucu yaşandığı belirtildi.

Downdetector verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren Rusya'daki kullanıcılar, WhatsApp ve Telegram aramalarında sorun yaşadıklarını bildirirken Rus basınında çıkan haberlerde, ülkedeki mobil operatörlerin Rus hükümetine mektup yazarak, yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamadığının iletildiği yer almıştı.

"DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE İÇİN ENGELLEME GEREKLİ"

Buna karşın, internet trafiğinin ise arttığına işaret eden operatörlerin, trafiğin azaltılması için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramaların engellenmesini talep ettiği belirtilmişti. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

PUTİN, YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde The Independent, eylül ayından itibaren Rusya'da piyasaya sürülecek tüm yeni telefon ve cihazlarda, VK tarafından geliştirilen "Max" adlı mesajlaşma uygulamasının yüklü olarak geleceğini bildirdi.

Uzmanların, Kremlin yönetiminin, halk üzerindeki dijital gözetimini olağanüstü bir seviyeye çıkarabileceğini belirttiği bu uygulama, iddialara göre Rusya'nın güvenlik servisi FSB'ye sert bir gözetim programı kurma imkanı tanıyan bir "casus yazılım" gibi çalışacak.

Tıpkı WhatsApp gibi mesajlaşma ve görüntülü arama özelliği sunacağı belirtilen Max uygulaması, aynı zamanda devlet hizmetlerine ve mobil ödemelere erişim sağlayacak ve FSB'ye belirli bilgilere erişim hakkı tanıyan Rus yasalarına tabi tutulacak. WhatsApp'ın ise büyük ihtimalle ülkede yasaklanacağı öngörülüyor.