Japon korkusu Çinli dünya devine geri adım attırdı

Çin merkezli oyun şirketi Tencent, Sony'nin Horizon serisi ile benzerlikler nedeniyle dava açmasının ardından, Light of Motiram'ın Steam sayfasında büyük değişiklikler yaptı.

Tencent Games'in alt kuruluşu olan Polaris Quest, Light of Motiram'ı Kasım 2024'te duyurduğunda, kullanıcılar oyunun, PlayStation'un Horizon serisiyle olan benzerliğini fark etti. Kızıl saçlı ana karakter,, mekanik hayvan benzeri canavarlar ve kıyamet sonrası dünya gibi detaylar da bu iddiayı destekler nitelikteydi.

Sony de oyuncularla aynı görüşte olsa gerek, durumu Kaliforniya'daki bir federal mahkemeye taşıdı. Dava dosyasında Tencent'i "Horizon'u kopyalamakla" suçlayan Japon firma, oyunun sanat tarzı, hikaye öğeleri, oynanış unsurları ve hatta pazarlama stratejilerinin bile kendilerininkine benzediğini iddia etti.

JAPON KORKUSU GERİ ADIM ATTIRDI

Gamer Braves'in haberine göre, yaşanan gelişmenin ardından Tencent, Light of Motiram'ın Steam mağaza sayfasını sessiz sedasız güncelledi. Birçok ekran görüntüsü değiştirildi, ana tanıtım görseli yenilendi, oyun açıklaması yeniden yazıldı ve çıkış tarihi eklendi. Ayrıca tanıtım videosu da kaldırıldı.

Oyunun orijinal mağaza açıklaması, Horizon'da görülen temalara büyük ölçüde odaklanıyordu:

"Devasa makinelerin istila ettiği bir dünyada, uçsuz bucaksız açık dünyayı keşfedin, operasyon üssünüzü kurun, teknolojinizi ilerletin, mekanimal'leri eğitin ve güçlü canavarlarla mücadele edin. İlkel çağdan başlayarak, yeni bir gelişim yolu oluşturun. Makinalara karşı koyun, Mekanimal'larla hayatta kalın."

Yeni metin, doğrudan "devasa makineler" veya "Mekanimal" terimlerinden bahsetmiyor ve daha genel geçer bir hayatta kalma oyunu havası verilmiş:

"Etrafınızdaki her şeyi akıllıca kullanarak hayatta kalın ve zorlu canavarlarla yüzleşin. Her adım tehlikelerle dolu ve cesaret gerektiriyor. Sadece hayatta kalmanın zorluklarını aşarak, bu acımasız dünyada kendinize bir yer edinebilirsiniz."

ALOY BENZERİ KARAKTERDEN HAYVAN YOLDAŞLARINA

En büyük görsel değişiklik ise ana fotoğrafta yaşandı. Eski görselde, Horizon'daki Aloy karakterine benzerliğiyle dikkat çeken kızıl saçlı bir kahraman yer alıyordu. Güncellenmiş versiyon ise odak noktasını iki karaktere, penguen benzeri bir hayvan ve köpek benzeri bir yoldaşa kaydırarak insan karakteri tamamen kaldırdı.

Yeni ekran görüntüleri de, geniş çaplı bilim kurgu kabile manzaralarını ve robotik vahşi yaşamı, daha nötr bir açık dünya hayatta kalma temasıyla değiştiriyor.

Bu güncellemeler, Tencent'in Light of Motiram'ı, en azından pazarlama açısından, Horizon benzeri bir sunumdan uzaklaştırmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak dava devam ediyor ve Tencent henüz kamuya açık bir açıklama yapmadı. Bu arada oyunun çıkış tarihi de "2027'nin 4. çeyreği" olarak belirtildi.