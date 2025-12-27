Menü Kapat
 Banu İriç

Plastik poşete zam geldi! Yüzde 100 fiyat artışı yeni yılda başlıyor

Atık üretimini azaltmak amacıyla uygulamaya konulan market ve benzeri alışveriş yerlerinde verilen alışveriş poşetleri 1 Ocak 2026'dan itibaren zamlanıyor. İşte yeni fiyat...

AA
27.12.2025
27.12.2025
Plastik atıkları engellemek için uygulanan plastik alışveriş poşetleri 2026 yılında yüzde 100 zamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı yükseldi.

Plastik poşete zam geldi! Yüzde 100 fiyat artışı yeni yılda başlıyor

2019'DAN BERİ YÜRÜRLÜKTE

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Plastik poşete zam geldi! Yüzde 100 fiyat artışı yeni yılda başlıyor

2026 PLASTİK POŞET FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 MİLYON ATIK ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

#Ekonomi
