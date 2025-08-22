ABD'nin gizli uzay uçağı X-37B'ye yeni görev: Yeni teknolojiler test edecek

ABD Uzay Kuvvetleri'ne bağlı insansız uzay aracı X-37B yeni görevi için uzaya gönderildi. Boeing tarafından üretilen uçak, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılan X-37B uzay uçağı, Dünya görüngesinde lazer iletişimi ve GPS olmadan güvenli seyrüsefer teknolojilerini test edecek. Gizli görevler ve bilimsel deneyler icra edecek uçağın yörüngede ne kadar kalacağı ise henüz bilinmiyor.

İLKİ 2010 YILINDA FIRLATILDI

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 7 uzay görevi icra etmişti. Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak da 780 gün kalmıştı.

EN UZUN SEFERİNİ 908 GÜN YAPTI

Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmıştı. Bu, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçmişti. Son olarak Aralık 2023'te fırlatılan yedinci uçak ise yörüngede 434 gün kalmıştı.