Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ABD'nin gizli uzay uçağı X-37B'ye yeni görev: Yeni teknolojiler test edecek

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne ait X-37B insansız uzay uçağı, yeni görevi için SpaceX Falcon Heavy roketiyle uzaya fırlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin gizli uzay uçağı X-37B'ye yeni görev: Yeni teknolojiler test edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 09:55

ABD Uzay Kuvvetleri'ne bağlı insansız uzay aracı X-37B yeni görevi için uzaya gönderildi. Boeing tarafından üretilen uçak, Elon Musk'ın uzay şirketi 'in Falcon Heavy roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılan X-37B uzay uçağı, Dünya görüngesinde lazer iletişimi ve GPS olmadan güvenli seyrüsefer teknolojilerini test edecek. Gizli görevler ve bilimsel deneyler icra edecek uçağın yörüngede ne kadar kalacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD'nin gizli uzay uçağı X-37B'ye yeni görev: Yeni teknolojiler test edecek

İLKİ 2010 YILINDA FIRLATILDI

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 7 uzay görevi icra etmişti. Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak da 780 gün kalmıştı.

ABD'nin gizli uzay uçağı X-37B'ye yeni görev: Yeni teknolojiler test edecek

EN UZUN SEFERİNİ 908 GÜN YAPTI

Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmıştı. Bu, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçmişti. Son olarak Aralık 2023'te fırlatılan yedinci uçak ise yörüngede 434 gün kalmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzayda yapay zeka doktor dönemi başlıyor: Google ve NASA'dan çığır açan proje
Bilim insanları havalı görünmenin altındaki 6 gerçeği buldu! Türkleri de araştırdılar
ETİKETLER
#spacex
#X-37b
#Uzay Kuvvetleri
#Falcon Heavy
#Insansız Uzay Aracı
#Uzay Görevi
#Lazer Iletişimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.